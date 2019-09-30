Bakan soylu, ukrayna'da tatbikatı izledi

İçişleri Bakanlığı 'na bağlı birimlerin, taktik ihtisaslı tatbikatına katıldı. Tatbikatı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve bazı yabancı ülke temsilcileri de takip etti.

Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov ile görüşen Soylu, Avakov ve beraberindeki heyetle programın yapılacağı Ukrayna Milli Muhafızları Askeri Komutanlığı'na geldi. Zelenskiy'nin de katılmasıyla başlayan tatbikata, yabancı ülke temsilcileri de katıldı.

Tatbikat gereği oluşturulan acil durum bölgesinin helikopterle keşfinin yapılmasının ardından, arama kurtarma ve sağlık ekiplerince bölgede çalışma başlatıldı. Bu kapsamda yaralananların bir kısmı helikopterle, bazıları ise ambulanslarla hastanelere sevk edildi. İtfaiye ekipleri ise bölgede çıkan yangına müdahale etti. Ayrıca, Dedektör köpekler tarafından tespit edilen patlayıcı maddeler, uzman ekiplerce kontrollü olarak patlatıldı. Daha sonra Zelenskiy, Avakov, Soylu ve diğer katılımcılar, ilgili birimlerin kullandığı araç ve ekipmanların olduğu sergiyi gezdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, tatbikat bölgesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu kabul ederek, bir süre görüştü.