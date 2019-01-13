Bakan Soylu: "Ülkemiz, Topraklarımız, Vatanımız Çok Zor Çok Olağan Üstü Dönemlerden Geçti"

Bakan Soylu: "Ülkemiz, topraklarımız, vatanımız çok zor çok olağan üstü dönemlerden geçti" "Liderimiz milletin izinde Dünya'nın da önündedir"SAKARYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ülkemiz, topraklarımız, vatanımız çok zor çok olağan üstü dönemlerden geçti" dedi.

Bakan Soylu: "Ülkemiz, topraklarımız, vatanımız çok zor çok olağan üstü dönemlerden geçti"

"Liderimiz milletin izinde Dünya'nın da önündedir"



SAKARYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ülkemiz, topraklarımız, vatanımız çok zor çok olağan üstü dönemlerden geçti" dedi.

Sakarya'da belediye başkanları aday tanıtım toplantısına katılan Bakan Soylu, "31 Mart'ta yapılacak seçimlere yönelik bugün ülkenin en güzel şehirlerinden birisi olan Sakarya'da yapılan aday tanıtım toplantısının partimize, davamıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemiz, topraklarımız, vatanımız çok zor çok olağan üstü dönemlerden geçti. O zaman kararsızdık, güçsüzdük, kuvvetsizdik, endişeliydik, çocukluğumuzdan beri hep dilimize bir şey pelesenk oldu bu makus tarihi nasıl tersine çevireceğiz diye. 20 yy başında hasta adam bir Türkiye vardı, 21 yüzyıl başına geldiğimizde hasta adam Türkiye bırakmışlardı. 20.-21. yüzyılın başında kararsızdık ama Allahımıza hamd olsun bugün kararlıyız. Bugün güçlüyüz. O günlerde endişeliydik, bugünlerde endişeli değiliz. 2023-2053-2071 hedeflerimizle beraber yarına umutla bakıyoruz. Ama en önemlisi o günlerde lidersizdik, bugün Allah'a hamd olsun liderimiz milletin izinde Dünya'nın da önündedir. 31 Mart zaferinden sonra önümüzde koskoca 4,5 yıl var. O 4,5 yıl zaman zarfı içerisinde dünyanın her tarafında elinin her tarafında sizden güç bekleyen, destek bekleyenlere karşı dava arkadaşlarımızla 31 Marta kadar gece, gündüz; sabah akşam, kapı kapı dolaşıp işte bu kadrolarla inşallah Sakarya'da da rekorlar üzerine rekorlar kırıp bütün Dünya'ya Türkiye'nin medeniyetini nakşetmenin sözünü veriyorum" diye konuştu.

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