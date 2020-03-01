Bakan Soylu: Ülkemizden ayrılan göçmen sayısı, 47 bin 113 (2) - Son Dakika

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Bakan Soylu: Ülkemizden ayrılan göçmen sayısı, 47 bin 113 (2)
17 dakika önce
BAKAN SOYLU: ÜLKEMİZDEN AYRILAN GÖÇMEN SAYISI, 47 BİN 113İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'den ayrılan göçmen sayısını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 01:36 Kaynak: DHA
BAKAN SOYLU: ÜLKEMİZDEN AYRILAN GÖÇMEN SAYISI, 47 BİN 113
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'den ayrılan göçmen sayısını açıkladı. Soylu, "Saat 23.50 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı, 47 bin 113" açıklamasını yaptı.
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