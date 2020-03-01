Bakan Soylu: Ülkemizden ayrılan göçmen sayısı, 47 bin 113 (2) - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Soylu: Ülkemizden ayrılan göçmen sayısı, 47 bin 113 (2) - Son Dakika

Bakan Soylu: Ülkemizden ayrılan göçmen sayısı, 47 bin 113 (2)

17 dakika önce

BAKAN SOYLU: ÜLKEMİZDEN AYRILAN GÖÇMEN SAYISI, 47 BİN 113İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'den ayrılan göçmen sayısını açıkladı.

Bakan Soylu: Ülkemizden ayrılan göçmen sayısı, 47 bin 113 (2), System.String[]

BAKAN SOYLU: ÜLKEMİZDEN AYRILAN GÖÇMEN SAYISI, 47 BİN 113

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'den ayrılan göçmen sayısını açıkladı. Soylu, "Saat 23.50 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı, 47 bin 113" açıklamasını yaptı.


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Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 01:36 Kaynak: DHA
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