Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu Ülkesine Dönen Suriyeli Sayısını Açıkladı

Bakan Soylu Ülkesine Dönen Suriyeli Sayısını Açıkladı

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu : "Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Operasyonlarının sağladığı huzur ve barış ortamının etkisiyle geri dönen Suriyeli sayısı şu ana kadar 311 bin 968 kişidir" dedi.

Bakan Soylu Ülkesine Dönen Suriyeli Sayısını Açıkladı, System.String[]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu : "Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Operasyonlarının sağladığı huzur ve barış ortamının etkisiyle geri dönen Suriyeli sayısı şu ana kadar 311 bin 968 kişidir" dedi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:56 Kaynak: İHA

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