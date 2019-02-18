Bakan Soylu Ülkesine Dönen Suriyeli Sayısını Açıkladı
1 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu : "Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Operasyonlarının sağladığı huzur ve barış ortamının etkisiyle geri dönen Suriyeli sayısı şu ana kadar 311 bin 968 kişidir" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:56 Kaynak: İHA
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