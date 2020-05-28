Bakan Soylu, Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nin basın toplantısında konuştu: (2) - Son Dakika

Bakan Soylu, Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nin basın toplantısında konuştu: (2)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Alnımız hiçbir zaman muhataplarımız karşısında yere bakmadı, özellikle göç konusunda insaniliğimizi kaybetmediğimiz için.

Bakan Soylu, Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nin basın toplantısında konuştu: (2), System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Alnımız hiçbir zaman muhataplarımız karşısında yere bakmadı, özellikle göç konusunda insaniliğimizi kaybetmediğimiz için... Hep girdiğimiz toplantılardan üstünlükle ve onurla çıktık" dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nin basın toplantısına katılan Soylu, göç konusunda son 10 yılda Suriye ve Orta Doğu'da yaşananlara işaret ederek, sorunun sadece Orta Doğu kaynaklı olmadığını anlattı.

"Ege'de yakaladığımız kaçak göçmen botlarında Afrika'nın ve adını duymadığımız ülkelerin vatandaşlarına rastlıyoruz. Keza Güney Amerika'da farklı göç dramları yaşanıyor." diyen Soylu, tarih boyunca var olan göçün 21. yüzyılı bir karakter olarak etiketlediğini ve Türkiye'nin, göçün en kritik aktörü konumunda olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin göçü üretmediğini, göçü yönetmekle yüz yüze kalan bir ülke olarak, göçe kaynaklık eden Orta Doğu coğrafyasına komşu olduğunu dile getiren Soylu, "Tarihi, kültürel ve dini bağlarının yanında aynı zamanda riskleri olan farklı göç yollarının ve hedef ülkelerin geçiş güzergahında." dedi.

Soylu, insanların yaşadıkları topraklarda, terörü, şiddeti ve istikrarsızlığı körükleyip, sonra bu insanlar yer değiştirmek istediğinde karşılarına maddeci bir bakışla çıkılamayacağını belirterek, "Gelişmiş dünya bugün maalesef tam da bunu yapmakta. Su yok. Sağlığa erişim, eğitim, adalet yok. Vekalet savaşlarının, silah tüccarlarının gelir elde etmek için kıyasıya mücadelesinin arasında kalmış çocuklar, yaşlılar, anneler var." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin dünyada en çok mültecinin yaşadığı ve kendi sınırları dışından gelenlere en çok sahip çıkan ülke olduğunu vurgulayan Soylu, "Ne geçmişimize, ne sınırlarımıza, ne komşularımıza, ne de bize öğretilenlere sırtımızı dönmedik bu zamana kadar." dedi.

Göç konusunda iş birliği halinde çalışan kurumlara ilişkin de bilgi veren Soylu, şöyle konuştu:

"Kamplarda, on binlerce insana, bu ülkenin bütün kaynaklarıyla ve imkanlarıyla bakmaya çalıştık. Bütün dünya, bu konudaki bütün otoriteler Türkiye'ye hayranlığını ortaya koydu. Bir taraftan ekonomik süreç bir taraftan da göç konusunda dünyada özellikle Avrupa medeniyetinin ortaya koyduğu 'sırt dönen' tavır söz konusuydu. Elbette bu, hem kendi insanımıza hem de dünyaya bu empatiyi bir kez daha hissettirebilme anlayışımızı ortaya koyuyor. Bir de biz komşulu bir milletiz. Komşuluk, zihnimizden atamayacağımız, kodlarımızdan silemeyeceğimiz bir kültürümüz. Onun için bir taraftan sanatı, kültürü bir taraftan da dünyada neler yaşandığını, hangi göç dramları yaşandığını veya hangi göç katkıları sonucunda nasıl sanatsal eserler ortaya konulduğunu bu festival bir vesileyle hem bize hem de dünyaya anlatacak. Biz çok katkısı olacağını ve göçü başka bir yere evireceğini düşünüyoruz."

Koronavirüs salgınına da değinen Soylu, "Kovid-19'dan sonra ülkeler kendi üretimleri konusunda başka bir makasa geçecek mi geçmeyecek mi? Bizim kanaatimiz, geçeceği yönünde." diye konuştu.

Avrupa'nın üretim problemini çözemediğini ve göç dalgasına ihtiyacı olacağını söyleyen Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bildiğiniz gibi Türkiye, göç dalgası başladığından itibaren reaksiyonların yükseldiği bir ülke oldu. Ama Cumhurbaşkanımız devlet adamı olarak meseleye sadece siyasi yaklaşmadı. Siyasetçilerin aynı zamanda tarihlerine sahip çıkmaları, sosyolojisini iyi bilmeleri, geleceği iyi ölçmeleri gerekir. Liderler, toplumlara geçmişinde yaşadığı ve geleceğinde yaşamak zorunda olduğu birtakım değerleri anlatmak zorundadırlar. Bunu biz bu şekilde görüyoruz. Örneğin Almanya. Merkel ısrarla dışarıdan gelen göçmenleri almak istemekte. Sebebi, yaşlanan bir Almanya var. Ekonomisinin ve üretiminin geleceği açısından bakıyor. Belki çok erken bir değerlendirme yapıyorum ama bugün sınırlarını kapatan ülkelerin, üretim merkezlerine olan mahkumiyetten sıyrılmak, kendi üretimlerini yapabilmek adına yarın dünyadaki bu göç akımından istifade edebilmek için adım atacağını düşünüyorum."

"Alnımız hiçbir zaman muhataplarımız karşısında yere bakmadı"

İçişleri Bakanı Soylu, göçmenlerin kültürel hayata dahil edilmesine ilişkin " 'Şu kadar göçmen yakalandı, şu kadar göçmene ev yaptık, şu kadar göçmen okudu, şu kadar göçmen doğdu, şu kadar göçmen ülkesine gönderildi.' Oysa bunun dışında sahici bir hayat var. Bu sahici hayatın hem ürettikleri hem de acıları, dramları var. Buna ulaşabilmeyiz. Bizim milletimiz buna ulaşabiliyor ve bu ülkenin bir evladı olmaktan da gurur duyuyorum." diye konuştu.

Soylu, "Çok fazla uluslararası toplantıda bulundum. Alnımız hiçbir zaman muhataplarımız karşısında yere bakmadı, özellikle göç konusunda insaniliğimizi kaybetmediğimiz için... Hep girdiğimiz toplantılardan üstünlükle ve onurla çıktık. Bu, milletimizin ve bizim medeniyetimizin bir gereğidir. Sayın cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu dirayetli ve bütün dünyaya da örnek teşkil eden, insanı merkeze aldığı göç politikası sebebiyle olduğunu da düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Soylu, özellikle Avrupa, Amerika gibi ülkelerin nitelikli göçmenleri almak istediklerini kaydederek, "Nitelikli, bize katma değer sağlayacak insanları da başka ülkelerin almasına fırsat tanımayacak bir kucaklamayı yaptığımızı düşünüyoruz." dedi.

En son izlediği "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filminden oldukça etkilendiğini ve gözyaşları içerisinde seyrettiğini de anlatan Soylu, "O filmdeki de bir göç hikayesiydi. Hepimizin yaşadığı bir göç hikayesiydi. İnsanların Belene kamplarından nasıl bu topraklara acımasızca gönderildiğinin hikayesiydi. Şunu siz de ben de biliyoruz ki çocukluğumuzdan itibaren seyrettiğimiz televizyon ve sinema filmlerinin hepimizin hayatına etkisi var. Kim, 'Etkisi yok' diyorsa bence yanılıyordur. Bu kadar sıcak gündemin içerisinde sanata ayrılacak ufak bir zaman dilimi bence o sıcak gündeme galip gelir." ifadelerini kullandı.

Süleyman Soylu, festivalin kapanış töreninin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

(Bitti)

Süleyman Soylu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 02:03 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Soylu, Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nin basın toplantısında konuştu: (2) - Son Dakika

Son Dakika

Canlı yayında göğüsleri görünen jüri üyesi itiraf etti: Bilerek yaptım "10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi Karnı burnunda olan ünlü şarkıcı, mayo giyip denize koştu Şarkıcı Sinan Özen'in yenidoğan bebeği 6. kez ameliyat oldu Oyuncu Saruhan Hünel, Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş Sıkı spor yapan genç oyuncu, fit halini köpük banyosu pozuyla sergiledi Cem Yılmaz, ilk kez Serenay Sarıkaya'yla fotoğrafını paylaştı Kanal D'deki görevinden istifa eden Buket Aydın, ekranlara döneceği tarihi paylaştı Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı Senelerdir poz verirken gülümsemeyen Victoria Beckham, ilk kez kahkaha atarken fotoğraf çekti Victoria Beckham, banka tatilini David Beckham'ın fotoğrafını paylaşarak kutladı Cüneyt Arkın, sağlık durumu hakkında yapılan asılsız paylaşımlara isyan etti Survivor'un 89. bölüm fragmanı yayınlandı! Cemal Can ile Danla Bilic şifreli olarak konuştu
Son Dakika: Salgında ölüm oranları açıklandı! Türkiye dünya devlerine taş çıkarttı Son Dakika: Salgında ölüm oranları açıklandı! Türkiye dünya devlerine taş çıkarttı         
13:52
Aile kavgası bir babayı evlat katili yaptı Aile kavgası bir babayı evlat katili yaptı         
13:15
Büyük tartışma yaratan 'çilek deneyi' videosu kurgu çıktı Büyük tartışma yaratan 'çilek deneyi' videosu kurgu çıktı         
13:14
Canlı yayında göğüsleri görünen Yetenek Sizsiniz'in jüri üyesinden itiraf: Bilerek yaptım Canlı yayında göğüsleri görünen Yetenek Sizsiniz'in jüri üyesinden itiraf: Bilerek yaptım         
13:11
Günün ilk yarısında değer kazanan borsa 105.242,00 seviyesine yükseldi Günün ilk yarısında değer kazanan borsa 105.242,00 seviyesine yükseldi         
13:07
Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos ile barıştı Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos ile barıştı         
13:04
Yeniden başlayan YHT seferlerinde ilk tren İstanbul'a ulaştı Yeniden başlayan YHT seferlerinde ilk tren İstanbul'a ulaştı         
12:57
Dünya ABD'deki polis vahşetini konuşurken Türkiye'de çekilen görüntü yürekleri ısıttı Dünya ABD'deki polis vahşetini konuşurken Türkiye'de çekilen görüntü yürekleri ısıttı         
12:41
THY, koronavirüs nedeniyle ilk çeyrekte 2 milyar 23 milyon TL zarar etti THY, koronavirüs nedeniyle ilk çeyrekte 2 milyar 23 milyon TL zarar etti         
12:33
Fenerbahçe, Orhan Ak'ın kulüpte görev alacağına dair çıkan haberleri yalanladı Fenerbahçe, Orhan Ak'ın kulüpte görev alacağına dair çıkan haberleri yalanladı         
12:20
"10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı         
12:18
Son Dakika: İstanbul'da yarın Cuma namazı kılınacak camiler belli oldu Son Dakika: İstanbul'da yarın Cuma namazı kılınacak camiler belli oldu         
12:18
Bakan Albayrak'ın dün müjdesini verdiği destek paketinin detayları belli oldu Bakan Albayrak'ın dün müjdesini verdiği destek paketinin detayları belli oldu         
12:16
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti         
12:08
İngiliz hava yolu şirketi EasyJet 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak İngiliz hava yolu şirketi EasyJet 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak         
12:05
Kimyasal cilt temizleme losyonunu kullananların yüzleri yandı! Hemşire korkunç fotoğrafları bir bir paylaştı Kimyasal cilt temizleme losyonunu kullananların yüzleri yandı! Hemşire korkunç fotoğrafları bir bir paylaştı         
11:56
Buğdayda verim artınca çiftçi hasada kurban keserek başladı Buğdayda verim artınca çiftçi hasada kurban keserek başladı         
11:47
Antalyalı vatandaşın klimalı kümeste beslediği güvercinlerin değeri 200 bin lira Antalyalı vatandaşın klimalı kümeste beslediği güvercinlerin değeri 200 bin lira         
11:40
ABD'deki ırkçılık karşıtı protestolar, şiddet eylemlerine dönüştü ABD'deki ırkçılık karşıtı protestolar, şiddet eylemlerine dönüştü         
11:36
Boşanma aşamasındaki karısının Boşanma aşamasındaki karısının "mahrem" fotoğraflarını akrabalarına gönderdi         
11:27
Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi         
11:18
Negredo'nun antrenman sırasında Beşiktaş forması giymesi sosyal medyada gündem oldu Negredo'nun antrenman sırasında Beşiktaş forması giymesi sosyal medyada gündem oldu         
11:10
Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry karnı burnunda mayo giyip denize koştu Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry karnı burnunda mayo giyip denize koştu         
11:09
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 376 liradan işlem görüyor Yükselişe geçen altının gram fiyatı 376 liradan işlem görüyor         
11:07
Aurelio sonrası Zico'nun geri dönüş ihtimali, Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı Aurelio sonrası Zico'nun geri dönüş ihtimali, Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı         
11:05
Öfkeli baba, Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçen kızını diri diri yakmak istedi Öfkeli baba, Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçen kızını diri diri yakmak istedi         
11:03
Babasının izinden gitti! 2 çocuk annesi kadın, ön yargıları yıkıp otobüs şoförü oldu Babasının izinden gitti! 2 çocuk annesi kadın, ön yargıları yıkıp otobüs şoförü oldu         
11:02
Türkiye çay ihracatından yılın ilk dört ayında 5,2 milyon dolar kazandı Türkiye çay ihracatından yılın ilk dört ayında 5,2 milyon dolar kazandı         
10:59
PKK, Siirt'i kana bulayacaktı! Jandarma'nın dikkati hain saldırıyı önledi PKK, Siirt'i kana bulayacaktı! Jandarma'nın dikkati hain saldırıyı önledi         
10:56
Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi         
10:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2020 14:21:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Soylu, Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nin basın toplantısında konuştu: (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]