Bakan Soylu Üsküdar'da Sahur Programına katıldı.

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İftara Ne Kadar Kaldı? İşte 29 Mayıs Çarşamba İl İl İftar Vakitleri

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, pedofili ile suçlanan kitabın yazarı için harekete geçti