Bakan Soylu: "Uyanık olmak ve uyanık durmak bizim temel görevimizdir" - Son Dakika

Bakan Soylu: "Uyanık olmak ve uyanık durmak bizim temel görevimizdir"
23.03.2021 19:52
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Stratejik Araştırmalar Kurulu 54. Toplantısı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona gelişi Katılımcılardan detay İçişleri Bakanı Soylu'nun konuşması ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Serik ilçesi Belek...
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Stratejik Araştırmalar Kurulu 54. Toplantısı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona gelişi
Katılımcılardan detay
İçişleri Bakanı Soylu'nun konuşması
ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Stratejik Araştırmalar Kurulu 54'üncü Toplantısına katılarak konuşma yaptı.
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