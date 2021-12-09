İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Uyuşturucu işinde 2019'da dünyada yakalanan eroinin yüzde 21'ini biz yakaladık. Tarihimizin en büyük yakalamalarını yapıyoruz. Madde bağlantılı ölümleri 2017-2020 arasında bütün dünyada en çok düşüren ülke biziz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık, İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Daire Başkanlığı'nın (KİHBİ) İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Projesi kapanış toplantısına katıldı. Bakan Soylu'ya Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Ankara Valisi Vasip Şahin eşlik etti.

KİHBİ'nin İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Projesi'nin kapanış programında konuşan Soylu, Türkiye'nin terör ve uyuşturucu ile mücadelesinin güçlü olduğunu ve dünyanın Türkiye'ye bu konularda güvenmesi gerektiğini söyledi.

"TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/ YPG İLE DEAŞ, GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINDA ORTAK ÇALIŞIYORLAR"

PKK ve YPG'nin uyuşturucu piyasasının içerisinde olduğunu ve bu piyasayı yönettiklerini söyleyen Bakan Soylu, "Avrupa uyuşturucu piyasasının yüzde 80-90 oranında PKK'nın elinde olduğu sır değil, pek çok araştırma raporunda yer alıyor. Tüm dünyanın karşılıklı mücadele ettiğini düşündüğü iki terör örgütü PKK/YPG ile DEAŞ, göçmen kaçakçılığında ortak çalışıyorlar. Her birinin kendi bölgesi var. Yani bugün göçmenlerin denizden ve karadan, Avrupa'nın kapılarına kadar gelebilmesi, bu örgütlerin organizasyonu sayesinde gerçekleşiyor. Güvenlik, artık silah ve personelin ötesinde yeni başlıklara sahiptir. Risk analizi, tahminleme, suçu öngörme ve suçu oluşmadan önleme, dijital altyapı desteği, suçlar arasındaki simbiyotik ilişkiler ve özellikle de güvenliğin özgürlük alanını korumak için var olduğu, dolayısıyla da özgürlük alanını daraltmaması gerektiği, 21'inci yüzyıl güvenlik meselesinin temel parametreleri haline gelmiştir" diye konuştu

"2016 yılından bugüne kadar sınırda engellediğimiz kişi sayısı 2 milyon 400 bin kişi"

Türkiye'nin iç ve dış güvenliğini sağlamak için üst düzey bir çaba sarf ettiklerine dikkat çeken Bakan Soylu, "Sadece 2016 yılından bugüne kadar sınırda engellediğimiz kişi sayısı 2 milyon 400 bin kişi. İçeride yakaladığımız kaçak göçmen sayısı ise 1 milyon 300 bin kişi. Geri gönderme işlemi yaptığımız insan sayısı ise 291 bin kişi. Bana göre başlı başına dünyanın en büyük operasyonlarından biridir. Size sadece üç başlık verdim, yaklaşık 4 milyon insanlık bir operasyondan bahsetmiş oldum. Bunun için verilen emeği, maddi kaynağı, buradaki riskleri, kurumsal ve dijital altyapıyı hayalinizde canlandırmanızı isterim. Batılı dostlarımıza şunu ifade etmek isterim; Türkiye, rehberliğine güvenebileceğiniz bir komşunuzdur. Çok ciddi bir güvenlik ve terör tecrübemiz var. New York Times, Amerika ve Türkiye'de de birilerinin dostlarımız diye tarif ettiği ve dostlarına mesaj verdiği Suriye devlet başkanının kardeşinin narko devletin en önemli unsuru olduğunu ifade etti. Bizim ana muhalefette onu dostları olarak nitelendiriyor. Peki biz bunu ne zaman söyledik? Bizatihi şahsım bundan 3 buçuk yıl önce söyledik. Terörün nasıl bir bela olduğunu, nasıl zararlara yol açacağını iyi biliyoruz. 40 yıldır PKK ile mücadele halindeyiz, ETA'nın 30-40 katı insanımızı kaybettik ve bu dönemde bitirme noktasına geldik" açıklamasında bulundu.

"UYUŞTURUCU İŞİNDE, 2019'DA DÜNYADA YAKALANAN EROİNİN YÜZDE 21'İNİ BİZ YAKALADIK"

Türkiye'nin uyuşturucu ile mücadelede tecrübeli ve başarılı olduğunu ifade eden Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Uyuşturucu işinde, 2019'da dünyada yakalanan eroinin yüzde 21'ini biz yakaladık. Tarihimizin en büyük yakalamalarını yapıyoruz. Madde bağlantılı ölümleri 2017-2020 arasında bütün dünyada en çok düşüren ülke biziz. 941'den 314'e düşürdük. Dünya ortalaması yüksek dozda ölüm, milyon kişi başına 35, Avrupa ortalaması 15, bizde 6'dır. Dolayısıyla buradaki akışı, rotayı, burada hangi küresel yapıların para kazandığını, bu paranın dünyayı istikrarsızlaştırmak için nasıl kullanıldığını, terör örgütlerine nasıl ana finansman kaynağı olduğunu biz gerçekten iyi biliyoruz. Son 5 yılda 20'si uluslararası olmak üzere toplam 527 uyuşturucu suç örgütünü deşifre ettik. Yöneticileri de dahil olmak üzere 4 bin 503 üyesine adli işlem yaptık. Onun için lütfen bizim rehberliğimize güvenin."

Kapanış programında KİHBİ Dairesi Başkanı Gazi Levent Kurtoğlu, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sivil Toplum, Temel Haklar, Yargı ve İç İşleri Bölüm Başkanı Alexander Fricke, Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan katılarak konuşmacı olarak katkı sağladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ise programa bir mesaj göndererek projenin bitişinin hayırlı olması dileğinde bulundu.

(Ömer Faruk Karataş - Bayram Türüdü/İHA)