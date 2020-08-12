Bakan Soylu, valiler ile toplantı gerçekleştirdi (2) - Son Dakika

Bakan Soylu, valiler ile toplantı gerçekleştirdi (2)

BAKAN SOYLU, 81 İLİN VALİSİ İLE GÖRÜŞTÜİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlıktaki Muhammet Fatih Safitürk Toplantı Salonu'nda video konferans aracılığıyla 81 ilin valisiyle toplantı yaptı.

Bakan Soylu, valiler ile toplantı gerçekleştirdi (2), System.String[]

BAKAN SOYLU, 81 İLİN VALİSİ İLE GÖRÜŞTÜ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlıktaki Muhammet Fatih Safitürk Toplantı Salonu'nda video konferans aracılığıyla 81 ilin valisiyle toplantı yaptı. Toplantıda, Kovid-19 salgınında genel durum, salgınının önlenmesine yönelik tedbirler, illerde valilerin yapması gerekenler ile orman yangınları ve güvenlik konuları değerlendirildi. İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce, Tayyip Sabri Erdil, İller İdaresi Genel Müdürü Kürşat Kırbıyık ve İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ömer Toraman da toplantıda hazır bulundu.


Süleyman Soylu, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 22:59

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Soylu, valiler ile toplantı gerçekleştirdi (2) - Son Dakika
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