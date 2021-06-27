Bakan Soylu, Van'da askeri üs bölgesini ziyaret etti - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Çaldıran ilçesindeki Tendürek Dağı'nda yeni kurulan Soğanlı Üs Bölgesi'ni ziyaret etti. Üs bölgesinde görev yapan askerlerle sohbet eden Soylu, ziyaretiyle ilgili resmi Twiter hesabında "Tendürek Dağı'nda yeni kurduğumuz Soğanlı Geçici Üs Bölgesi'ndeyiz. Kalıcı Üs Bölgesi, Tendürek'e de sürpriz olacak. Artık yalnız değilsin Tendürek" paylaşımı yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün öğle saatlerinde Van'a bir ziyaret gerçekleştirdi. İran sınırındaki Çaldıran ilçesine gelen Bakan Soylu, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile komutanlar tarafından karşılandı. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in eşlik ettiği Bakan Soylu, ilk ziyaretii helikopterle Tendürek Dağı'nda yeni kurulan Soğanlı Üs Bölgesi'ne yaptı. Burada görev yapan askerlerle sohbet eden Soylu, resmi Twitter hesabında "Tendürek Dağı'nda yeni kurduğumuz Soğanlı Geçici Üs Bölgesi'ndeyiz. Kalıcı Üs Bölgesi, Tendürek'e de sürpriz olacak. Artık yalnız değilsin Tendürek" paylaşımı yaptı.