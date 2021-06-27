Bakan Soylu, Van'da askeri üs bölgesini ziyaret etti (3) - Son Dakika

BAKAN SOYLU DEPREMZEDELERLE BİR ARAYA GELDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Başkale ilçesinde geçen yıl meydana gelen depremin ardından yapılan örnek konutta incelemelerde bulunarak vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Bakan Soylu, beraberindeki Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve Abdulahat Arvas ile helikopterle Başkale ilçesine geçti. İlçeye bağlı Özpınar Mahallesi'nde yapılan örnek konutta ve konutların yapılacağı alanda incelemelerde bulunan Bakan Soylu, depremzedelerin sorunlarını dinledi.

Bakan Soylu, "Bir kısmınız 'kendimiz yapalım' diyorsunuz.Tecrübemiz şu, daha önce de depremler oldu. Parasını verdik vatandaş kendi evini yaptı. O evler tekrar yıkıldı. Biz devlet olarak o zaman nasıl bir durumda kaldık. 'Depremde yapılan evler yıkıldı' dediler, anlatamıyoruz. Biz yapmadık, parasını verdik onlar yaptı. Oysa bizim yaptıklarımız projesiyle, çelik konstrüksiyon, su ve elektrik tesisatıyla ısı yalıtımıyla biz sizi düşünerek bunları ortaya koyuyoruz. Güneş enerjisi hattı da gelecek. Benim sizden talebim, merkezde fay hattının olmadığı ve uzmanların olabilir dediği yerlere yapılacak. Ancak fay hattının etkileyebileceği yerlerde bizim bir şey yapmamız mümkün değil. Size yanlış yapmış oluruz. Haksızlık etmiş oluruz. Bu meseleleri hep birlikte istişareyle eğer çözersek bir sonuç alırız" dedi.Türkiye- İran sınır hattında yapılacak olan 63 kilometrelik sınır duvarı ile ilgili konuşan Bakan Soylu, " Ağrı ve Iğdır sınır duvarları bitti. Şimdi Van'da, İller İdaresi GM koordinasyonunda TOKİ ile yıl sonuna kadar 63.1 km sınır duvarına başlıyoruz.Yapılan duvarların yanı sıra bin 182 kilometre doğu sınırının 740 kilometresini optik kulelerle; terör, kaçakçılık, kaçak göçe önlem olarak gözetlenecek" diye konuştu.

İran'ın Hoy kentinde 23 Şubat'ta meydana gelen ve Van'ın Başkale ilçesine bağlı Özpınar, Kaşkol, Gelenler ve Güvenlik mahallelerinde büyük yıkıma yol açan 5.9'luk depremde 10 kişi hayatını kaybetti, 54 kişi de yaralanmıştı.

Behçet DALMAZ- Harun AKSU/BAŞKALE (Van),