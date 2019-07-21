Bakan Soylu, Van'da kurban vekaleti verdi
34 dakika önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Diyanet Vakfı Van Şubesine kurban vekaletini verdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 08:10 Kaynak: İHA
, Türkiye
Diyanet Vakfı Van
Şubesine kurban vekaletini verdi. Çeşitli programlara katılmak üzere Van'da bulunan Bakan Soylu, 'Yazımda Kardeşlik Var' projesinin kapanış programının ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş
'ın da hazır bulunduğu bir ortamda kurban vekaleti verdi. Türkiye Diyanet Vakfı Van Şubesine kurban vekaleti veren Soylu, "Kurban vekaletimizi Türkiye Diyanet Vakfı Van Şubesine verdik. Allah yaptığımız ve yapacağımız ibadetleri kabul eylesin" dedi. Bakan Soylu, daha sonra Van Valiliğine geçti.
(Yılmaz Sönmez/İHA)
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