Bakan Soylu: "(Van'daki çığ felaketi) Şu ana kadar hem Adli Tıp'a intikal eden hem bizim teyit ve... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Soylu: '(Van'daki çığ felaketi) Şu ana kadar hem Adli Tıp'a intikal eden hem bizim teyit ve... - Son Dakika

Bakan Soylu: "(Van'daki çığ felaketi) Şu ana kadar hem Adli Tıp'a intikal eden hem bizim teyit ve...

6 saat önce

Bakan Soylu: "(Van'daki çığ felaketi) Şu ana kadar hem Adli Tıp'a intikal eden hem bizim teyit ve tespit edebildiğimiz vefat eden sayımız toplam 29"

Bakan Soylu:

Bakan Soylu: "( Van'daki çığ felaketi) Şu ana kadar hem Adli Tıp'a intikal eden hem bizim teyit ve tespit edebildiğimiz vefat eden sayımız toplam 29"

Adli Tıp, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 07:46 Kaynak: AA
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