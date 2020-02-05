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Bakan Soylu: "(Van'daki çığ felaketi) Şu ana kadar hem Adli Tıp'a intikal eden hem bizim teyit ve...
6 saat önce
Bakan Soylu: "(Van'daki çığ felaketi) Şu ana kadar hem Adli Tıp'a intikal eden hem bizim teyit ve tespit edebildiğimiz vefat eden sayımız toplam 29"
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 07:46 Kaynak: AA
Bakan Soylu: "( Van'daki çığ felaketi) Şu ana kadar hem Adli Tıp'a intikal eden hem bizim teyit ve tespit edebildiğimiz vefat eden sayımız toplam 29"
Son Dakika Van Hastanesi'ne getirilen yaralıların isimleri megafonla birer birer açıklandı Son dakika: Van'da çığ faciasının meydana geldiği bölge uyarıların ardından boşaltıldı MHP Lideri Devlet Bahçeli'den çığ açıklaması Bakan Soylu: Çığ felaketinde ölü sayısı 33, arama çalışmalarına yarın devam edilecek