Bakan Soylu: "Vatandaşlarımız özel araçlara yönelmesi sebebiyle trafik yoğunluğunda artış var" - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'nun açıklamaları KIRIKKALE - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırıkkale 'de havadan yaptığı trafik denetimlerinin ardından açıklamalarda bulundu. (1)

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 10:58

Kaynak: AA

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