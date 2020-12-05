Bakan Soylu: "Vatandaşlarımız Türkiye'nin her noktasında bu kısıtlamalara uyuyor" - Son Dakika

Bakan Soylu: "Vatandaşlarımız Türkiye'nin her noktasında bu kısıtlamalara uyuyor"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

"Kısıtlamalar çerçevesinde dün akşam saat 9'dan sonra toplam 20 bin 101 noktada uygulama noktamız var"

"GAMER'de 78 bin 873 kamerayla arkadaşlarımız 24 saat bu tedbirlere riayet edilip edilmediğini takip etmektedir"

"Şu anda 95 bin 977 emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personelimiz görevinin başında"

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, GAMER'de yetkililerden bilgi alarak, "Anlaşılıyor ki, vatandaşlarımız Türkiye'nin her noktasında bu kısıtlamalara uyuyor" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen "Sokağa Çıkma Yasakları Genel Değerlendirme Toplantısına" katıldı. Toplantıya Bakan Soylu'nun yanı sıra, İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce, İsmail Çataklı ve Tayyip Sabri Erdil, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir ve ilgili birimlerin üst düzey yöneticileri de katıldı.

Bakan Soylu, ilk olarak Ankara, İstanbul ve İzmir'deki merkez uygulama noktalarından telekonferans yöntemiyle bağlantı yapan emniyet, jandarma ve sahil güvenlik yetkilileriyle görüşerek sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili son durum hakkında bilgiler aldı. Yetkililer, bulundukları illerde genel olarak vatandaşların kısıtlamalara uyduğunu aktardı. Bakan Soylu, İzmir'le yapılan bağlantı sırasında arkadan gelen köpek seslerini duyduktan sonra hayvan beslemek isteyenlerin kısıtlamadan muaf tutulduğunu hatırlattı.

"Kısıtlamalar çerçevesinde dün akşam saat 9'dan sonra toplam 20 bin 101 noktada uygulama noktamız var"

Bakan Soylu, Ağrı'da bulunan 2800 rakımlı tepede konuşlu "Yaşam Alanı Kulesi" ile "Tendürek" kodlu telsiz üzerinden bağlantı kurarak görüştü. Burada bir konuşma yapan Bakan Soylu, Türkiye'deki mevcut durumu yapılan görüntülü ve sesli görüşmeler ile teyit etmek istediklerini belirterek, "Anlaşılıyor ki, vatandaşlarımız Türkiye'nin her noktasında bu kısıtlamalara uyuyor. Çünkü bu kısıtlamalar, özellikle mücadele ettiğimiz salgın konusunda belki de diğer sağlık tedbirleriyle, kurallarla birlikte bizi aydınlığa çıkaracak, salgından kurtulmamızı sağlayacak. Vatandaşlardan istirhamımız şudur; kurallara hem Sağlık Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri çerçevesinde hem de sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında hükümetimizin aldığı kararlar ve bunların vatandaşımıza iletilmesi hususunda ortaya konulan ilkeler ve kurallar çerçevesinde uyulmasıdır. Bu tedbirlerle, bu salgın musibetinden hep birlikte kurtulacağız. Kısıtlamalar çerçevesinde dün akşam saat 9'dan sonra toplam 20 bin 101 noktada (bunun 15 bin 968'i emniyet, 4 bin 87'si jandarma, 46'sı Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli) uygulama noktamız var. Bu ekipler, bu uygulamaları kontrol yapmak münasebetiyle gerçekleştiriyorlar" diye konuştu.

"GAMER'de 78 bin 873 kamerayla arkadaşlarımız 24 saat bu tedbirlere riayet edilip edilmediğini takip etmektedir"

Vatandaşın huzuru ve güvenliği, salgından bir an önce kurtulmanın temini için görevlerini yapan tüm sağlık, emniyet, kamu çalışanları ve sivil toplum örgütlerine teşekkür eden Bakan Soylu, verilen bu ortak mücadelenin ilerleyen günlerde milleti bütün dünyanın karşı karşıya kaldığı bu zor süreçten çıkaracağını kaydederek, şöyle konuştu:

"Şu anda burada 78 bin 873 kamerayla arkadaşlarımız 24 saat bu tedbirlere riayet edilip edilmediğini takip etmektedir. Buda devletimizin bir kapasitesi, kabiliyetidir. Güvenlik Acil Durum Merkezimiz bu konuda 24 saat bu tedbirleri takip etmekte, eksiklikleri, aksaklıkları, hem illere hem ilçelere hem de bizlere anında çeşitli iletişim vasıtaları sayesinde ulaştırmaktadır. Bizde ilgili birim amirlerimiz, bizler, illerdeki yöneticilerimiz bu konudaki tedbirleri almaktadır. Çünkü, 81 ilimizde de Güvenlik Acil Durum Merkezimiz var. Burada tüm birimlerimizle bir koordinasyonumuz da söz konusu. Bu açıdan da şunu ifade etmem gerekir; 24 saat özellikle gerek güvenlik, gerek asayiş, gerek terör, gerek uyuşturucu ile mücadele olsun tüm bunlarda devletimizin bütün kabiliyeti ve kapasitesi ayaktadır. Teknolojik birikimimiz yüksek, her geçen gün bunu çok daha fazla artırma kabiliyetimiz vardır. Entegrasyonumuz yüksektir ve bu konuda tüm çalışanlarımıza, yüklenicilerimize şükranlarımızı ve minnetlerimizi iletiyoruz. Bugün itibariyle elde ettiğimiz sonuç vatandaşlarımızın özellikle kısıtlamalara riayet ettiği konusundadır. Vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu uygulamalara riayet ettiğimiz sürece bu musibetten bir an önce kurtulacağız."

Bakan Soylu, şu anda 95 bin 977 emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personelinin görevinin başında olduğunu söyledi.