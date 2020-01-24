Bakan Soylu: "Vatandaşlarımızdan tek bir arzumuz var. O da cep telefonlarını çok meşgul etmemeleri,... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Soylu: 'Vatandaşlarımızdan tek bir arzumuz var. O da cep telefonlarını çok meşgul etmemeleri,... - Son Dakika

Bakan Soylu: "Vatandaşlarımızdan tek bir arzumuz var. O da cep telefonlarını çok meşgul etmemeleri,...

16 dakika önce

Bakan Soylu: "Vatandaşlarımızdan tek bir arzumuz var. O da cep telefonlarını çok meşgul etmemeleri, mümkünse internet hatlarını kullanmaları."

Bakan Soylu:

Bakan Soylu: "Vatandaşlarımızdan tek bir arzumuz var. O da cep telefonlarını çok meşgul etmemeleri, mümkünse internet hatlarını kullanmaları."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:32 Kaynak: AA
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