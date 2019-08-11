Bakan Soylu, vatandaşlarla bayramlaştı
1 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun camiden çıkışı Bakan Soylu'nun vatandaşlarla bayramlaşması HAKKARİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram namazının ardından vatandaşlarla bayramlaştı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 09:42 Kaynak: AA
'nun camiden çıkışı
Bakan Soylu'nun vatandaşlarla bayramlaşması HAKKARİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram namazının ardından vatandaşlarla bayramlaştı.
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