Bakan Soylu ve ailesi için Şanlıurfa'da 3 koyun kesildi - Son Dakika

Bakan Soylu ve ailesi için Şanlıurfa'da 3 koyun kesildi

04.11.2020 16:13
Bakan Soylu ve ailesi için Şanlıurfa'da 3 koyun kesildi, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ailesinin Covid-19 hastalığına yakalanmasının ardından Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 3 koyun şifa niyetine dualarla kesildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ailesinin Covid-19 hastalığına yakalanmasının ardından Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 3 koyun şifa niyetine dualarla kesildi.

Geçtiğimiz günlerde ailesiyle birlikte Covid-19 testi pozitif çıkan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun durumu ülkede üzüntüye neden oldu. Ceylanpınar ilçesinde bir dönem belediye başkanlığı yapan Menderes Atilla şifa niyetine Bakan Soylu ve ailesi için 3 koyun kesti.

Kesilen hayvanların etleri ise ilçede ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı. - ŞANLIURFA

Bakan Soylu ve ailesi için Şanlıurfa'da 3 koyun kesildi
Bakan Soylu ve ailesi için Şanlıurfa'da 3 koyun kesildi
Bakan Soylu ve ailesi için Şanlıurfa'da 3 koyun kesildi
Bakan Soylu ve ailesi için Şanlıurfa'da 3 koyun kesildi
Bakan Soylu ve ailesi için Şanlıurfa'da 3 koyun kesildi
Bakan Soylu ve ailesi için Şanlıurfa'da 3 koyun kesildi

Süleyman Soylu, Ceylanpınar, Koronavirüs, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bakan Soylu ve ailesi için Şanlıurfa'da 3 koyun kesildi - Son Dakika


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