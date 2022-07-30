Soylu: 'Çocuklarımızdan beklediğimiz bir tek şey var, bütün dünyaya medeniyetimizi nakşedecek ilimleri öğrenmeleri'

Kaynak: AA

İbrahim Baz, Ali Erbaş, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şırnak'ta 2. Cudi Festivali yapıldı - Son Dakika

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