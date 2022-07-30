Şırnak'ta 2. Cudi Festivali yapıldı - Son Dakika
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Şırnak'ta 2. Cudi Festivali yapıldı

30.07.2022 17:33
Şırnak'ta 2. Cudi Festivali yapıldı

Bakan Soylu ve Bakan Erbaş'ın mescide doğru yürümesi Bakan Soylunun vatandaşlarla tokalaşması Bakan Soylu ve Bakan Erbaş'ın geminin indiği yer olarak kabul edilen mescitte namaz kılması Bakan Soylu ve Bakan Erbaş'ın sefine bölgesinde güvercin uçurması Diyanet işleri başkanı Ali Erbaş'ın...

Bakan Soylu ve Bakan Erbaş'ın mescide doğru yürümesi

Bakan Soylunun vatandaşlarla tokalaşması

Bakan Soylu ve Bakan Erbaş'ın geminin indiği yer olarak kabul edilen mescitte namaz kılması

Bakan Soylu ve Bakan Erbaş'ın sefine bölgesinde güvercin uçurması

Diyanet işleri başkanı Ali Erbaş'ın konuşması

Şırnak üniversitesi öğretim görevlisi İbrahim Baz'ın konuşması

Şırnak belediye başkanı Mehmet Yarkaya'nın konuşması

Ak Parti Şırnak mv. Rizgin Birlik'in konuşması

Şırnak valisi Osman Bilgin'in konuşması Şırnak'ta 2. Cudi Festivali yapıldı

ŞIRNAK - Şırnak Cudi Dağı Sefine Bölgesi'nde valilik ve belediye organizasyonunda ikinci Cudi Festivali gerçekleşti.

Bakan Soylu ve beraberindekiler geminin indiği yer olarak kabul edilen mescitte namaz kılıyor

Güvercin uçuruldu kurban kesildi Bakan Soylu festival alanına geçiyor

Festivalde belediye gençlik merkezi erbane ekibi eşliğinde sefine bölgesine çıkıldı. Burada güvercin uçuruldu şükür namazı kılındı dua edildi,Varandaşlar Kur'an okudu

Şırnak Yamaç Paraşütü ve Doğa Sporları Kulübü pilot üyeleri gösteri uçuşu yaptı.

Festival alanına geçen vatandaşlar müzik eşliğinde halay çekti .

Belediye ve valiliğin kurduğu ikram çadırlarında vatandaşlara tatlı ve yemek ikramı yapıldı .

İlçe Adem (aile destek merkezi ) ürünleri stantları sergilendi.

Vatandaşlar ailece alan yakınlarında piknik yaptı .

Alanda "sayın bakanımız temizlenen dağlara hoşgeldiniz,devlet millet, vatan, bayrak diye okunur Recep Tayyip Erdoğan diye okunur, terörün korkulu rüyası sayın bakanımız Süleyman soylu cudiye hoşgeldiniz pankartları asıldı

YORUMLAR
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Soylu: 'Çocuklarımızdan beklediğimiz bir tek şey var, bütün dünyaya medeniyetimizi nakşedecek ilimleri öğrenmeleri' Soylu: 'Çocuklarımızdan beklediğimiz bir tek şey var, bütün dünyaya medeniyetimizi nakşedecek ilimleri öğrenmeleri' Soylu: 'Biz sizin emrinize amadeyiz' Soylu: 'Biz sizin emrinize amadeyiz'
Kaynak: AA

İbrahim Baz, Ali Erbaş, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta 2. Cudi Festivali yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Şırnak'ta 2. Cudi Festivali yapıldı - Son Dakika
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