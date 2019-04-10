Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu ve Beraberindeki Heyet Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Bakan Soylu ve Beraberindeki Heyet Anıtkabir'i Ziyaret Etti

2 saat önce

Bakan Soylu ve beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret ettiANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki heyet, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174'üncü yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Bakan Soylu ve beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki heyet, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174'üncü yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:41 Kaynak: İHA
Süleyman Soylu, Anıtkabir, Genel
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