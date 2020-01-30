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Bakan soylu ve koca'dan, 'deprem' değerlendirmesi - 2
6 saat önce
Bakan Soylu ve Koca'dan, 'deprem' değerlendirmesi - 2.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:47 Kaynak: DHA
Bakan Soylu ve Koca'dan, 'deprem' değerlendirmesi - 2
Son Dakika Kaderine terk edilen tarihi konak, depremde zarar görmedi Elazığ depreminde usta sanatçı Kemal Sunal'ın evi de yıkıldı İran'da 4,8 büyüklüğünde deprem oldu Ebru Yaşar, deprem bölgesine bir kamyon dolusu gıda malzemesi gönderdi