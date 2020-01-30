Bakan soylu ve koca'dan, 'deprem' değerlendirmesi - 2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan soylu ve koca'dan, 'deprem' değerlendirmesi - 2 - Son Dakika

Bakan soylu ve koca'dan, 'deprem' değerlendirmesi - 2

6 saat önce

Bakan Soylu ve Koca'dan, 'deprem' değerlendirmesi - 2.

Bakan Soylu ve Koca'dan, 'deprem' değerlendirmesi - 2

Bakan soylu ve koca'dan, 'deprem' değerlendirmesi - 2

Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kaderine terk edilen tarihi konak, depremde zarar görmedi
Elazığ depreminde usta sanatçı Kemal Sunal'ın evi de yıkıldı İran'da 4,8 büyüklüğünde deprem oldu Ebru Yaşar, deprem bölgesine bir kamyon dolusu gıda malzemesi gönderdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 06:55:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan soylu ve koca'dan, 'deprem' değerlendirmesi - 2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]