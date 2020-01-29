Bakan Soylu ve Koca, depremzedelere dağıtılacak gıdaların paketlenmesine yardım etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Soylu ve Koca, depremzedelere dağıtılacak gıdaların paketlenmesine yardım etti - Son Dakika

Bakan Soylu ve Koca, depremzedelere dağıtılacak gıdaların paketlenmesine yardım etti

7 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremzedelere dağıtılacak gıdaların paketlenmesine yardım etti.

Bakan Soylu ve Koca, depremzedelere dağıtılacak gıdaların paketlenmesine yardım etti, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremzedelere dağıtılacak gıdaların paketlenmesine yardım etti.

Deprem bölgesindeki temaslarını sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Valilikte düzenlenen basın toplantısının ardından, yurdun dört bir yanından vatandaşlarca depremzedelere ulaştırılması için gönderilen yardım malzemelerinin depolandığı Elazığ Organize Sanayi Bölgesindeki merkezi ziyaret etti.Merkezde görev yapan gönüllülerle sohbet eden Soylu ve Koca, depremden etkilenen vatandaşlar için hazırlanan gıda kolilerinin hazırlanması ve battaniyelerin istiflenmesine yardımcı oldu.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 05:50 Kaynak: DHA
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