Bakan Soylu ve Koca, depremzedelere dağıtılacak gıdaların paketlenmesine yardım etti - Son Dakika

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Bakan Soylu ve Koca, depremzedelere dağıtılacak gıdaların paketlenmesine yardım etti
7 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremzedelere dağıtılacak gıdaların paketlenmesine yardım etti.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 05:50 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremzedelere dağıtılacak gıdaların paketlenmesine yardım etti.
Deprem bölgesindeki temaslarını sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Valilikte düzenlenen basın toplantısının ardından, yurdun dört bir yanından vatandaşlarca depremzedelere ulaştırılması için gönderilen yardım malzemelerinin depolandığı Elazığ Organize Sanayi Bölgesindeki merkezi ziyaret etti.Merkezde görev yapan gönüllülerle sohbet eden Soylu ve Koca, depremden etkilenen vatandaşlar için hazırlanan gıda kolilerinin hazırlanması ve battaniyelerin istiflenmesine yardımcı oldu.
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