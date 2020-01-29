Bakan Soylu ve Koca Malatya'da - Son Dakika

Bakan Soylu ve Koca Malatya'da
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Malatya Valiliğine gelişi Salondan detay MALATYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Malatya Valiliğini ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:42 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Malatya Valiliğine gelişi
Salondan detay MALATYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Malatya Valiliğini ziyaret etti.
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