Bakan Soylu ve Koca Malatya'da - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Soylu ve Koca Malatya'da - Son Dakika

Bakan Soylu ve Koca Malatya'da

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Malatya Valiliğine gelişi Salondan detay MALATYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Malatya Valiliğini ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Malatya Valiliğine gelişi

Salondan detay MALATYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Malatya Valiliğini ziyaret etti.

Bakan Soylu ve Koca Malatya'da

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:42 Kaynak: AA
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