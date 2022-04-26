Bakan Soylu ve Kurum Elazığ'da - Son Dakika
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Bakan Soylu ve Kurum Elazığ'da

26.04.2022 16:43
Bakan Soylu ve Kurum Elazığ'da

Programları çerçevesinde Elazığ'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İl Değerlendirme toplantısına katıldı.

Programları çerçevesinde Elazığ'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İl Değerlendirme toplantısına katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, programları çerçevesinde Elazığ'a geldi. Bakan Soylu ve Kurum Elazığ Havalimanında Vali Dr. Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık, Zülfü Demirbağ ve Zülfü Tolga Ağar tarafından karşılandı.

İlk olarak Elazığ Valiliğine geçen bakanlar şeref defterini imzaladıktan sonra İl Değerlendirme toplantısına katıldı.

(Kamil Can Kılıç - Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Sedat Erbak - İHA)

Bakan Soylu ve Kurum Elazığ'da
Bakan Soylu ve Kurum Elazığ'da
Bakan Soylu ve Kurum Elazığ'da
Bakan Soylu ve Kurum Elazığ'da

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Bakan Kurum, 'Çevre ve Çocuk Şenliği'ne' katıldı Bakan Kurum, 'Çevre ve Çocuk Şenliği'ne' katıldı

İklim Değişikliği, Süleyman Soylu, Murat Kurum, Elazığ, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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