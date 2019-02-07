Bakan Soylu ve Kurum, Enkaz Alanında İncelemelerde Bulundu
17 dakika önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartal Cevizli Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta çöken 7 katlı binanın enkazında ikinci kez incelemelerde bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
, Kartal Cevizli
Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta çöken 7 katlı binanın enkazında ikinci kez incelemelerde bulundu.
Alınan bilgiye göre, Soylu ve Kurum kriz masasından ayrılarak enkaz alanına geldi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Soylu ve Kurum daha sonra yıkılma tehlikesi bulunan diğer binayı da inceledi.
Soylu ve Kurum, evlerinden tahliye edilenler ve yakınlarından haber alamayan vatandaşlarla da bir araya geldi.
İncelemeler sırasında AFAD
Başkanı Mehmet Güllüoğlu
, Soylu ve Kurum'a eşlik etti. İçişleri Bakanı Soylu
'nun Çakabey İmam Hatip Ortaokulu'nda kurulan kriz masasında sabaha kadar arama kurtarma çalışmalarını takip etmesi bekleniyor.
Öte yandan İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal
ve AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak
da kriz masasında gelişmeleri takip ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:00 Kaynak: AA
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