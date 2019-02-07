Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu ve Kurum, Enkaz Alanında İncelemelerde Bulundu

Bakan Soylu ve Kurum, Enkaz Alanında İncelemelerde Bulundu

17 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartal Cevizli Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta çöken 7 katlı binanın enkazında ikinci kez incelemelerde bulundu.

Bakan Soylu ve Kurum, Enkaz Alanında İncelemelerde Bulundu, System.String[]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartal Cevizli Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta çöken 7 katlı binanın enkazında ikinci kez incelemelerde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Soylu ve Kurum kriz masasından ayrılarak enkaz alanına geldi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Soylu ve Kurum daha sonra yıkılma tehlikesi bulunan diğer binayı da inceledi.

Soylu ve Kurum, evlerinden tahliye edilenler ve yakınlarından haber alamayan vatandaşlarla da bir araya geldi.

İncelemeler sırasında AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Soylu ve Kurum'a eşlik etti.

İçişleri Bakanı Soylu'nun Çakabey İmam Hatip Ortaokulu'nda kurulan kriz masasında sabaha kadar arama kurtarma çalışmalarını takip etmesi bekleniyor.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak da kriz masasında gelişmeleri takip ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:00 Kaynak: AA

Kartal, Murat Kurum, Süleyman Soylu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çöken Binanın Enkazında İncelmelerde Bulunan Binali Yıldırım: 30 Bin Yapı Riskli Kartal'da Çöken Binanın Karşı Apartmanında Oturan Kadın, Yaşanan Faciayı Gözyaşları İçinde Anlattı

Kartal'da Çöken Binanın Enkazından 5 Saat Sonra Böyle Kurtarıldı Son Dakika! İstanbul Valisi, Kartal'da Yaşanan Faciayla İlgili Son Durumu Açıkladı: 9 Yaşındaki Çocukla Sürekli Konuşuyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 00:17:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu ve Kurum, Enkaz Alanında İncelemelerde Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]