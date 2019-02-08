Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu ve Kurum Enkaz Başında

Bakan Soylu ve Kurum Enkaz Başında

39 dakika önce

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA Kartal'da çöken binanın enkaz kaldırma çalışmaları ikinci gününü geride bıraktı.

Bakan Soylu ve Kurum Enkaz Başında, System.String[]
Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA/ İstanbul DHA 

Kartal'da çöken binanın enkaz kaldırma çalışmaları ikinci gününü geride bıraktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya enkaz başında çalışmaları yakından takip ediyor. Arama kurtarma ekipleri binanın ikinci ve üçüncü katına kadar ulaşırken, zaman zaman çalışmalar ve iş makineleri durdurularak, enkazda dinleme yapılıyor.

Görüntü Dökümü:

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Çalışmalardan görüntüler

Bakanların görüntüsü

Detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:32 Kaynak: DHA

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