Bakan Soylu ve Kurum Enkaz Başında
39 dakika önce
Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA Kartal'da çöken binanın enkaz kaldırma çalışmaları ikinci gününü geride bıraktı.
Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA/ İstanbul
DHA Kartal
'da çöken binanın enkaz kaldırma çalışmaları ikinci gününü geride bıraktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
ve İstanbul Valisi
Ali Yerlikaya enkaz başında çalışmaları yakından takip ediyor. Arama kurtarma ekipleri binanın ikinci ve üçüncü katına kadar ulaşırken, zaman zaman çalışmalar ve iş makineleri durdurularak, enkazda dinleme yapılıyor.
Görüntü Dökümü:
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Çalışmalardan görüntüler
Bakanların görüntüsü
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:32 Kaynak: DHA
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