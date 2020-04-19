Bakan Soylu ve sporculardan 'evde kal' çağrısı - Son Dakika
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Bakan Soylu ve sporculardan 'evde kal' çağrısı

16 dakika önce

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu ile bazı bürokratlar, futbolcular ve sanatçılar, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün hazırladığı video klipte, 'evde kal Türkiye' mesajı verdi.

Bakan Soylu ve sporculardan 'evde kal' çağrısı, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu ile bazı bürokratlar, futbolcular ve sanatçılar, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün hazırladığı video klipte, 'evde kal Türkiye' mesajı verdi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Daire Başkanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle bir video klip hazırladı. Videoda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz ve bazı bürokratlar, vatandaşlara 'evde kal' çağrısında bulundu. Bakan Soylu, video klipte, "İnsanlık büyük bir sınavdan geçiyor. Bu sınavı birlikte başarabiliriz. Buna inanmalıyız. Bu sınavın bir şifresi var, o da evde kalmak. Hayat eve sığar, evde kal Türkiye" dedi. Klipte yer alan futbolcular ve sanatçılar da, vatandaşların sağlıklı bir yaşam için kitapla ve müzikle evde kalmasını istedi.

Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 12:28 Kaynak: DHA

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