BAKAN SOYLU, VEFA SOSYAL DESTEK MERKEZINI ZIYARET ETTI - Son Dakika

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BAKAN SOYLU, VEFA SOSYAL DESTEK MERKEZINI ZIYARET ETTI
6 saat önce
(Tür: Ankara)
Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 02:56 Kaynak: DHA
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