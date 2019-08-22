Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu, Vietnam Komu¨nist Partisi Merkez Komitesi Sekreteri Thi Mai'yi kabul etti
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Bakan Soylu, Vietnam Komu¨nist Partisi Merkez Komitesi Sekreteri Thi Mai'yi kabul etti

38 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vietnam Komu¨nist Partisi Merkez Komitesi Sekreteri Truong Thi Mai ve beraberindeki heyeti kabul etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vietnam Komu¨nist Partisi Merkez Komitesi Sekreteri Truong Thi Mai ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakan Soylu, resmi çalışma ziyareti kapsamında Türkiye'de bulunan Truong Thi Mai ve beraberindekileri Bakanlık girişinde karşıladı.

Truong Thi Mai'nin şeref defterini imzalamasının ardından heyetlerarası görüşmeye geçildi.

Görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

Görüşmede, iki ülke arasında nüfus ve vatandaşlık hizmetleri, başta FETÖ olmak üzere terörizm, örgütlü suçlar ve düzensiz göç ile mücadele alanlarında iş birliği konularının gündeme geldiği öğrenildi.

Süleyman Soylu, Türkiye, Vietnam, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 06:25 Kaynak: AA
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