"Çataklı'nın kardeşi FETÖ firarisi değil mi?" diyen CHP'li Özel'e, Bakan Yardımcısı Çataklı'dan yanıt: Sen söyleyince baktım, hakkında ihbar varmış - Son Dakika
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"Çataklı'nın kardeşi FETÖ firarisi değil mi?" diyen CHP'li Özel'e, Bakan Yardımcısı Çataklı'dan yanıt: Sen söyleyince baktım, hakkında ihbar varmış

23.12.2022 11:49

Bakan Soylu'ya "Bakan yardımcın İsmail Çataklı'nın kardeşi FETÖ firarisi mi değil mi?" diye soran CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı'dan yanıt geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çataklı, "Kardeşim 32 yıldır yurt dışında yaşıyor. Sen söyleyince baktım, hakkında ihbar var. Gelir adalete hesabını verir. Kardeş konusuna girecek en son kişisin" ifadelerini kullanırken, Özel ise "Benim kardeşimin nesi var. Hadi açıkla" yanıtını verdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanları hakkında hazırlanan dosyanın savcılığa teslim edilmesine tepki gösterdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik konuşan Özel, "Bakan yardımcın İsmail Çataklı'nın kardeşi FETÖ firarisi mi değil mi kardeşim? Çık de ki 'Değil, benim bakan yardımcımın kardeşi FETÖ firarisi değil' de. Terbiyesizliğin de bir haddi, hududu var" dedi.

"KARDEŞ KONUSUNA GİRECEK EN SON KİŞİSİN"

Sosyal medya hesbaı aracılığıyla Özel'e yanıt veren Çataklı, "Kardeş konusuna girecek en son kişisin Özgür Özel. Biyolojik kardeşinin durumu belli! Biyolojik olmayan kardeşin Selçuk Kozağaçlı DHKP/C yöneticiliğinden içeride!" dedi.

"SEN SÖYLEYİNCE BAKTIM, İHBAR VAR"

Sözlerini sürdüren Çataklı, "Kardeşim 32 yıldır yurt dışında yaşıyor. Sen söyleyince baktım, hakkında ihbar var. Gelir adalete hesabını verir" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel ile Çataklı arasında 'kardeş' polemiği

"BENİM KARDEŞİMİN NESİ VAR, HADİ AÇIKLA"

Özel ise yanıt olarak şu ifadeleri kullandı: "Benim kardeşimin nesi var. Hadi açıkla! Suçu mu var, sabıkası mı? Terör örgütü bağlantısı mı? İBB çalışanıysa kardeşinin suçunu hem kendisine hem belediyeye çektireceksiniz, FETÖ firarisi kardeşini sorunca çamura yatacaksınız. İşte sizin ahlak ve adaletiniz."

Özgür Özel ile Çataklı arasında 'kardeş' polemiği
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Son Dakika Güncel 'Çataklı'nın kardeşi FETÖ firarisi değil mi?' diyen CHP'li Özel'e, Bakan Yardımcısı Çataklı'dan yanıt: Sen söyleyince baktım, hakkında ihbar varmış - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Çataklı'nın kardeşi FETÖ firarisi değil mi?" diyen CHP'li Özel'e, Bakan Yardımcısı Çataklı'dan yanıt: Sen söyleyince baktım, hakkında ihbar varmış - Son Dakika
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