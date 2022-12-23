"Çataklı'nın kardeşi FETÖ firarisi değil mi?" diyen CHP'li Özel'e, Bakan Yardımcısı Çataklı'dan yanıt: Sen söyleyince baktım, hakkında ihbar varmış

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanları hakkında hazırlanan dosyanın savcılığa teslim edilmesine tepki gösterdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik konuşan Özel, "Bakan yardımcın İsmail Çataklı'nın kardeşi FETÖ firarisi mi değil mi kardeşim? Çık de ki 'Değil, benim bakan yardımcımın kardeşi FETÖ firarisi değil' de. Terbiyesizliğin de bir haddi, hududu var" dedi.

"KARDEŞ KONUSUNA GİRECEK EN SON KİŞİSİN"

Sosyal medya hesbaı aracılığıyla Özel'e yanıt veren Çataklı, "Kardeş konusuna girecek en son kişisin Özgür Özel. Biyolojik kardeşinin durumu belli! Biyolojik olmayan kardeşin Selçuk Kozağaçlı DHKP/C yöneticiliğinden içeride!" dedi.

"SEN SÖYLEYİNCE BAKTIM, İHBAR VAR"

Sözlerini sürdüren Çataklı, "Kardeşim 32 yıldır yurt dışında yaşıyor. Sen söyleyince baktım, hakkında ihbar var. Gelir adalete hesabını verir" ifadelerini kullandı.

"BENİM KARDEŞİMİN NESİ VAR, HADİ AÇIKLA"

Özel ise yanıt olarak şu ifadeleri kullandı: "Benim kardeşimin nesi var. Hadi açıkla! Suçu mu var, sabıkası mı? Terör örgütü bağlantısı mı? İBB çalışanıysa kardeşinin suçunu hem kendisine hem belediyeye çektireceksiniz, FETÖ firarisi kardeşini sorunca çamura yatacaksınız. İşte sizin ahlak ve adaletiniz."