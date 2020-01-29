Bakan Soylu'ya, depremzedeler için bağışlanan yüzük teslim edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Soylu'ya, depremzedeler için bağışlanan yüzük teslim edildi - Son Dakika

Bakan Soylu'ya, depremzedeler için bağışlanan yüzük teslim edildi

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Konya'nın Kadınhanı ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki Fatma Yıldız'ın, eşinin 3 ay önce kendisine hediye ettiği ve depremzedelere ulaştırılması için verdiği yüzüğü Elazığ'da teslim aldı.

Bakan Soylu'ya, depremzedeler için bağışlanan yüzük teslim edildi, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Konya'nın Kadınhanı ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki Fatma Yıldız'ın, eşinin 3 ay önce kendisine hediye ettiği ve depremzedelere ulaştırılması için verdiği yüzüğü Elazığ'da teslim aldı.

Kadınhanı Belediye Başkanı Badem, Elazığ depremzedeleri için ilçede toplanan yardımları teslim etmek için Elazığ Valiliğine geldi.

Burada İçişleri Bakanı Soylu ile görüşen Badem, Yıldız'ın yüzüğünü Soylu'ya teslim etti.

Badem, Yıldız'ın eşinin kendisine hediye ettiği yüzüğü depremzedelerin ihtiyaçları için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edilmesini istediğini aktardı.

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki Fatma Yıldız'ın, eşinin 3 ay önce kendisine hediye ettiği evlilik yüzüğünü, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere ulaştırılması için ilçe belediye başkanı Mehmet Badem'e vermişti.

Süleyman Soylu, Fatma Yıldız, Kadınhanı, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Soylu, isim vermeden Acun Ilıcalı'nın sözlerine yanıt verdi
Enkazdan sağ çıkarılan Meriç Dişli'nin sözleri, izleyenleri derinden etkiledi Depremzedelere gönderdiği montunun cebinde emekli maaşını unuttu Yardım için gönderilen montun cebinden çıkan not, depremzede aileyi duygulandırdı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 17:15:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Soylu'ya, depremzedeler için bağışlanan yüzük teslim edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]