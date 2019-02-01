Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu'ya Görkemli Karşılama

Bakan Soylu'ya Görkemli Karşılama

51 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ziyaret ettiği Hakkari'de yüzlerce kişi tarafından Türk bayraklarıyla karşılandı.

Bakan Soylu'ya Görkemli Karşılama, System.String[]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ziyaret ettiği Hakkari'de yüzlerce kişi tarafından Türk bayraklarıyla karşılandı.

Yüksekova ilçesinden karayoluyla Hakkari'ye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan valilik binası önünde uzun kuyruklar oluşturan ve ellerinde Türk bayrakları bulunan yüzlerce kişi tarafından karşılandı. Vatandaşlarla tek tek tokalaşıp sorun ve sıkıntılarını dinleyerek hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Soylu, esnafları da ziyaret ederek yolda geçenlerle tokalaştı. Cuma namazı için H. Sait Camisi'ne geçen Bakan Soylu, daha sonra Merzan Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda kanaat önderleriyle yemekte bir araya gelecek.

Bakan Soylu'nun daha sonra İŞGEM ve 112 Acil Çağırı Merkezi binalarında incelemelerde bulunarak, Hakkari Belediyesi Çocuk Oyun ve Kültür Merkezini ziyaret etmesi bekleniyor.

Bakan Soylu'ya; Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Hakkari Belediye Başkan Vekili ve AK Parti Hakkari Belediye Başkan Adayı Cüneyt Epcim, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, askeri yetkililer ve emniyet yetkilileri eşlik etti. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:38 Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, Hakkari, Politika
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