Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu'ya Hakaret Eden Şüpheliler Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Bakan Soylu'ya Hakaret Eden Şüpheliler Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

1 saat önce

Bakan Soylu'ya hakaret eden şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldıİSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Üsküdar'daki konuşması sırasında hakaret ettiği iddia edilen 2 şüpheli, "kamu görevlisine hakaret" suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bakan Soylu'ya Hakaret Eden Şüpheliler Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı, System.String[]
Bakan Soylu'ya hakaret eden şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Üsküdar'daki konuşması sırasında hakaret ettiği iddia edilen 2 şüpheli, "kamu görevlisine hakaret" suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 17 Mart 2019 tarihinde Üsküdar Ünalan Mahallesinde AK Parti seçim irtibat bürosu önünde vatandaşlara hitap ettiği sırada 2 kişi 'şerefsizler' diyerek bağırmıştı. Olayın ardından gözaltına alınan Saadet Partisi üyesi şüpheliler Yıldıray Ç. ve Rıdvan Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.
Şüpheliler, savcılık sorgularının ardından "kamu görevlisine hakaret" suçundan adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Anadolu Sulh Ceza Mahkemesi, sorguları tamamlanan 2 şüpheli hakkında haftada bir gün en yakın karakola giderek imza atmak şartıyla adli kontrol kararı verdi. Şüpheliler, serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:51 Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bakan Soylu'dan, Saadet Partisiyle İlgili Sözlerini Eleştiren Vatandaşa Sert Yanıt: Hadi Oradan Densiz Kadın Polis Memurunu Darp Edip Kaçmaya Çalışan Saldırgan, Yakalandı İntihar Girişiminde Bulunan Genci, Kadın Komiser Vazgeçirmeye Çalıştı Karısı Tarafından Bıçaklanan Vatandaş, Manşeti Kendisi Attı: Yaz Gazeteci
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 04:59:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu'ya Hakaret Eden Şüpheliler Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]