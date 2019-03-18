Bakan Soylu'ya Hakaret İddiası

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, Üsküdar'da konuşma yaptığı sırada hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol hükümleri kapsamında serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, Üsküdar'da konuşma yaptığı sırada hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol hükümleri kapsamında serbest bırakıldı.



Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Üsküdar Ünalan Mahallesi'nde bulunan AK Parti seçim irtibat bürosu önünde vatandaşlara hitap ettiği sırada kalabalık içerisinde bulunan 2 kişinin hakaret içeren ifadeler kullandığı tespit edildi.



Olayın ardından gözaltına alınan şüpheliler Y.Ç. ve R.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.



Burada nöbetçi savcılıkça ifadesi alınan 2 şüpheli "kamu görevlisine hakaret" suçundan adli kontrol altına alınmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.



Nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerin, haftada bir gün ikametlerine en yakın polis merkezine giderek imza atma şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.

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