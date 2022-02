Bakan Soylu: ya teslim olacaklar ya da yok olacaklar - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, yurt içindeki terörist sayısının 150 civarında olduğunu belirterek, "Süpürmeye başlıyoruz; ya teslim olacaklar, devletin adaletine sığınacaklar ya da yok olacaklar" dedi.

Bakan Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Toplantı Salonu'nda düzenlenen 'Jandarma Genel Komutanlığı 2021 Yılı Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, Bakan Yardımcıları Muhterem İnce, Mehmet Ersoy, İsmail Çataklı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile davetliler katıldı. Burada konuşan Soylu, Türkiye'nin bugün rol-model ve takip edilen bir ülke olduğunu söyledi. Bakan Soylu "Bu yılki bakanlık temamız; hedef, sinerji ve iletişim. Size 2022 yılı hedefinizi söylüyorum. Bu yıl terörün tüm kırıntılarını temizleyeceksiniz. Yılanın deliğinde olsalar bile bulup, çıkaracaksınız. Artık terörün ağırlığını yurt içinde taşımayacağız. Altını kaldırmadık taş, bakmadık metrekare bırakmayacağız. Süpürmeye başlıyoruz; ya teslim olacaklar, devletin adaletine sığınacaklar ya da yok olacaklar. Yemin etmeliyiz. Bu millete, mukaddesatımıza, şehitlerimize, gelecek nesillerimize, Cumhuriyetin 100'üncü yılında dağlarımızda bir tek terör örgütü mensubu kalmamalı. Sizin şanınıza, mücadelenize, şerefinize, şehitlerimize ve devletimizin asaletine bu yakışır. Mesleğinizin ve şanlı görevimizin gereğini yerine getirmenizi bekliyoruz. 'Ya olacağız, ya öleceğiz' buradaki yegane parola budur" dedi.

'TERÖRÜN BÜTÜN KIRINTILARINI TEMİZLEMEK DURUMUNDAYIZ'Soylu, 2015-2021 arasında bölücü örgütün terör eylemlerinin sayı olarak yüzde 95 azaldığını belirterek, "Eylemlerin niteliği de düştü. Aynı dönemde terör örgütüne katılım da yıllık 5 bin 558'den 50'ye kadar düştü. Dağdaki silahlı eleman sayısı da şu an için 150 civarında. Tam da bu sayılara bağlı olarak başka bir şey daha oldu. Doğu ve Güneydoğu'da aynı dönemde lisanslı sporcu sayısı yüzde 139,8, tıp fakültesini kazanan öğrenci sayısı yüzde 98,7, üniversite öğrenci sayısı 103,8, ticaret sicile kayıtlı faal üye sayısı yüzde 91,78 arttı. Bu sayıları sürekli paylaşıyorum, ne yazık ki henüz Türkiye gündemine giremedi, yeterince dikkat çekmedi ama olsun. Gerçeği biliyoruz ve sizlerin verdiği terörle mücadelenin sonuçlarını, oralarda hayatın nasıl değiştiğini, sadece dağda kalan terörist sayısından değil; işte bu sayılardan takip ediyoruz. Çünkü bizim meselemiz, ülkemizin ve bölgemizin geleceğini yazmakla ilgilidir. Ticaretin, eğitimin canlanması bölgenin yatırım alması demek; terörün bir daha zemin bulamaması demektir. Bu anlayış, bizim gelecekteki güvenlik politikamızın temelidir. Bu itibarla 2022 yılında terörün bütün kırıntılarını temizlemek durumundayız ki, bu zemini sağlamlaştırabilelim" diye konuştu.'HER SENTETİK HAP, TERÖRÜN MERMİSİ DEMEKTİR'Soylu, ikinci aktüel güvenlik başlıklarının uyuşturucu meselesi olduğunu aktararak "Narkoterör operasyonlarımız, bölücü örgütün hayat damarlarını kesen operasyonlardır. Bunlara mutlaka ağırlık verelim. Özellikle uyuşturucu elde edilen kök kenevir ekiminin engellenmesi son derece önemlidir. Buradan dron pilotlarımıza, İHA pilotlarımıza sesleniyorum; lütfen gözünüzü dört açın. Bir tane kök kenevir yaprağını bile kaçırmamalısınız. Özellikle skunk, kök kenevirin yerini almaya başladı, buraya hızlıca tedbir almak lazım. Hepimiz biliyoruz, parasız terör olmaz. Her bir kök kenevir bitkisi, her bir sentetik hap, terör örgütünün mermisi demektir, meseleye böyle bakın. Hem gençlerimizi zehirliyor, hem de bu işin ticaretinden bölücü örgüt para kazanıyor, ayakta kalıyor. Bizim uyuşturucu mücadelemiz, özellikle doğudan gelen doğal uyuşturucunun batıya gidişinin engellenmesi, bölgedeki istikrar açısından önemlidir. Çünkü Ortadoğu'da uyuşturucunun beslediği tek terör örgütü; PKK değil. DEAŞ da bu ticaretten pay alıyor, diğer silahlı gruplar da pay alıyor ve böylece istirarsızlık sürüyor. Bu ticareti bizim burada kesmemiz, bu açıdan önemlidir" ifadelerini kullandı. 'PKK, BATI'NIN CİCİ ÇOCUĞU'Üçüncü aktüel güvenlik başlığının kaçak göç meselesi olduğunu söyleyen Soylu, "Dünyayı kandırmasınlar, PKK ile DEAŞ birbirine düşman örgütler değildir, bildiğin ticari ortaktır. Uyuşturucu, göçmen kaçakçılığı ve petrol dağıtımında ortaktırlar. Parayı paylaşıyorlar, terör eylemlerinde ve illegal hayatlarını sürdürmek için kullanıyorlar. Batı da bu tiyatroya göz yumuyor. Suriye 'nin toprakları PKK/ YPG 'nin işgali altında, kimse de Batı'dan ordusunu gönderip operasyon yapmıyor. Gayet güzel kabullenmişler, kimsenin YPG'yi oradan atmak gibi bir derdi yok. Hani DEAŞ gelirken dünya ayağa kalkmıştı, koalisyon güçleri toplaşmıştı. O da terör örgütü bu da terör örgütü. Neden kimse bir şey demiyor, neden kimse uluslararası arenada buradaki sakatlığı dile getirmiyor? Çünkü PKK, Batı'nın cici çocuğu. Yıllardır böyleydi, hala böyle" dedi. 'BURADAN İYİ BİR KARNE BEKLİYORUM'Bakan Soylu, önemli sınır güvenlik yatırımları yaptıklarını söyleyerek, jandarma ekiplerine hedef olarak, yol ve sınır kontrolleri, kaçak geçişlere ait kontrolleri ciddi şekilde arttırmalarının gerektiğini vurguladı. Bakan Soylu, şöyle konuştu: "2022 sonu itibarıyla sınırda engellenenler ve sınır geçişlerinde yakalananları ayrı bir analize tabi tutacağız. Buradan iyi bir karne bekliyorum. Özellikle sınıra yakın bölgelerde veya geçiş güzergahlarında yol kontrolleri çok önemli, burada asla gevşemeyelim. Gerekirse ekiplerimizin yerlerini sık sık değiştirelim ve burada rutinin tuzağına düşmekten lütfen kaçınalım. Bu yıl kaçak göçle mücadelede farklı bir yıl olmasını istiyoruz, bunu da ifade etmek isterim. Bu teşkilat, dünyadaki örnekleri içinde gerçek anlamda önde gelen bir teşkilattır. Terörle mücadelede, sınır güvenliğinde, operasyon kabiliyetinde, teknik ve fiziki kapasite açısından dünyada bu ölçüde büyük bir jandarma teşkilatı tanımıyorum."Soylu ayrıca 139 bin olan jandarma sayısı 193 bin seviyesine çıkardıklarını belirterek, "Bugün Türk jandarması çok farklı bir konumdadır" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü: Çetin'in konuşması Soylu'nun konuşması Jandarma ekiplerinin video klibi

- Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ-Celal ATALAY/ANKARA, -