Bakan Soylu'ya yönelik sözlere kınama

AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, bayramlaşma törenine katılmak üzere Ramazan Bayramı'nın birinci günü Trabzon Havalimanı'nda karşılanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nu karşılayanlar arasında bulunan bir kişinin...

AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, bayramlaşma törenine katılmak üzere Ramazan Bayramı'nın birinci günü Trabzon Havalimanı'nda karşılanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nu karşılayanlar arasında bulunan bir kişinin sarf ettiği sözleri kınadı.

Revi, yaptığı yazılı açıklamada, Ekrem İmamoğlu'nu karşılamak için Trabzon Havalimanı'na gelen CHP'li gruptan bir kişinin, Bakan Soylu'ya havalimanından ayrılırken saygısızlık yaptığını belirtti.

Revi, şunları kaydetti:

"Fakat bu hadsizliğe ne CHP adayı ne de CHP'li birisi tepki gösteriyor. Görünen o ki CHP'de terörle mücadele edenlere karşı saygısızlık kurumsal bir hal almış. CHP'de, terörle mücadelede önemli mesafeler elde edilmesinin mimarlarından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yapılan bu saygısızlık kabul edilemez. Bizler CHP adayından Trabzon'da yapılan bu saldırı için kınama bekledik fakat kendileri bu konuyu bile ağzına almadı. Ülkemizin bölünmez bütünlüğü için gece gündüz çalışarak terör örgütlerine karşı büyük mücadele veren İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya yapılan bu saygısızlığı kınamaktan aciz olan bir şahsın kamuoyunda göstermeye çalıştığı 'uzlaşmacı' tavırların tamamen göstermelik olduğu ortaya çıkmıştır. Kemal Kılıçdaroğlu'na biri havalimanı çıkışında 'Akıllı ol ' şeklinde bir cümle kursaydı CHP ortalığı ayağa kaldırırdı. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya yapılan bu saygısızlığı, bu olayı görmezden gelenleri esefle kınıyor, tüm sivil toplum kuruluşlarımızı ve kamuoyunu terörün belini kıran Bakanımız Soylu'ya sahip çıkmaya davet ediyoruz."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Bakan Süleyman Soylu, sosyal medyada gündem olan namaz videosuna açıklık getirdi!

Kurtulmuş: AK Parti'ye karşı kızgınlığın bedeli, CHP'nin adayını o koltuğa oturtmak değildir

Pençe Harekâtı'na katılan komandoların görüntüsü

Kocaeli'de 5 işçinin öldüğü yangınla ilgili soruşturma başlatıldı