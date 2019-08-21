Bakan Soylu, yabancı medya temsilcileriyle buluştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kayıtlı olduğu kentte yaşamayan Suriyeliler konusunda, " Ankara'da, İstanbul'da başladığımız yönteme başladık dün. Orada da hem kayıtsız varsa, başka illerde kayıtlı olup da Ankara'da olan varsa aynı şekilde işlem görecek. Kaçak istihdam varsa aynı şekilde ve tabelalar da aynı şekilde işlem görecek. Önümüzdeki hafta Bursa'da olacağız orada da aynı adımı atacağız." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya geldiği yabancı medya temsilcilerinin sorularını yanıtlayan Soylu, yaklaşık 1 yıldır olası bir göç dalgasından bahsedildiği ve gelecek bir göçe yönelik bir hazırlık olup olmadığına ilişkin soru üzerine, yoğunluk ve akışkanlığın değerlendirildiği 3 senaryo bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bu 3 senaryo hakkındaki hazırlıklarımız tamam. Bunlarla ilgili yerlerimizin neresi olacağı belirli ve bunların hepsi sınırlarımız dışında. Nasıl bir yapı ortaya koyacağımız, hangi noktalarda yapı ortaya koyacağımız ve nereye kadar bu yapıları orada test edeceğimiz yaklaşık 6-8 aylık bir dönemden beri belli. Yani adımlarımızı atacağız. Eğer sınırlarımıza doğru bir hareket söz konusu olursa hem tedbirlerimiz alacağız hem de barınma yerleri oluşturacağız."

"Üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmelerin ardından muhalefetten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu bir çok siyasetçi tepkisini dile getirdi. Onlara mesajınız nedir? Kendileri de belediye başkanlarına terör sempatizanlığı yapmış olarak addedilmek gibi bir durumla karşı karşıya olabilirler mi?" sorularına Soylu, şu karşılığı verdi:

"Görevden almadan sonra birtakım değerlendirmeler, siyasi yorumlar ortaya konuldu. Bunların önemli bir bölümü siyasi içeriklidir, yorumların hiçbirinin hukuki dayanağı söz konusu değildir. Yorumların tamamı pozisyonel yorumlardır. Belediye başkanları bu konuda ne kadar siyasi yorum yapmalılar, bu da ayrı bir şey. Bahsettiğiniz arkadaşlarla benim ilişkim, içişleri bakanı olarak ben onları kontrol eden, denetleyen makamım. Biz onların işlerini nasıl yapıp yapmadıklarına bakarız, vatandaş da onlara bakar. Tavsiyem, işleriyle meşgul olsunlar. Bir de kendilerini gülünç duruma düşürmesinler, cahilce yorum yapıyorlar."

"Hukuk kurallarını işletmemiz kaçınılmaz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in de ifadeye çağrıldığına ilişkin haberler var. Yeni görevden almalar beklemeli miyiz?" sorusu üzerine, belediye başkanlarının çeşitli vesilelerle savcılığa gidebileceğini ve ifade verebileceğini dile getirerek, "Bunlar olabilir. Ama şunu söyleyeyim terörle ilgili ve iltisaklı meselelerde bizim hukuk kurallarını işletmemiz kaçınılmazdır." dedi.

"İstanbul'da kayıtlı olmayan Suriyelilerin kenti terk etmesi uygulaması 30 Ekim'e uzatıldı. İstiap haddi dolan başka kentler var mı? Onlarda da bu uygulama başlatılacak mı?" sorularına Soylu, "Bursa ve Ankara. Ankara'da dün başladık. Bursa ile ilgili adımlarımız önümüzdeki günlerde atılacak. Antalya kapalı zaten. Ankara'da, İstanbul'da başladığımız yönteme başladık dün. Orada da hem kayıtsız varsa, başka illerde kayıtlı olup da Ankara'da olan varsa aynı şekilde işlem görecek. Kaçak istihdam varsa aynı şekilde ve tabelalar da aynı şekilde işlem görecek. Önümüzdeki hafta Bursa'da olacağız orada da aynı adımı atacağız." yanıtını verdi.

"Görevlendirdiğimiz belediye başkan vekilleri çok başarılı işler yaptı"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Doğu ve Güneydoğu'da ekonomik anlamda çok büyük gelişmelerin olduğunu söyledi.

Diyarbakır'daki kayyımın başarılı işler yaptığını belirten Soylu, "Hakikaten görevlendirdiğimiz belediye başkan vekilleri çok başarılı işler yaptı. Diyarbakır'daki caddeler ve bulvarlar Avrupa'nın hiçbir şehrinde yok şu an. Şehrin parklarını, yeşillerini, bahçelerini, alt yapısını, sanayi sitelerini, bütün bunları en iyi şekilde sağlayabildiler." değerlendirmesinde bulundu.

Önceden PKK'nın yönetiminde bulunan belediyelerin tam anlamıyla müflis belediyeler olduğunu ifade eden Soylu, "Borç içeren belediyelerdi. Esnafa yaklaşık 1 kat trilyona yaklaşık borcu vardı. Bu borçların tamamı bizim belediye başkan vekillerimiz tarafından ödenmiştir. Belediyeler tamamen batıktı, bu batıklığı da iyi bir yönetim tarzına çeviren bu yatırımlarla beraber zannediyorum eski parayla 10 katrilyonun üzerinde belediye başkan vekillerinin görev yaptığı belediyelerde yatırım yapıldı. Orada yaşayan insanlar çok mutlu." diye konuştu.

"Aynı sebeplerle bir araya gelmişlerdir"

Bakan Soylu, "Görevden alınan belediye başkanlarının görevden alınmalarının arkasında sadece seçim sonrasında değil ama seçim öncesinde yaptıkları iddia edilen suçlamalar da söz konusu. Siz bunu devlete meydan okuma ve demokrasiye yönelik bir truva atı operasyonu olarak nitelendirdiniz. Bu durumda, YSK'nın bu adaylığı kabul etmesiyle ilgili görüşünüz ne olacaktır? Onlara dönük bir eleştiri söz konusu olur mu?" sorularına, şu karşılığı verdi:

"YSK de kendi kanunuyla beraber hareket ediyor. Böyle bir eleştirim söz konusu değil. Çünkü, belediye başkanlığı adaylarında seçimle görevden uzaklaştırmayla ilgili bir tablomuz var bizim. Bu tablomuzda yetki, il ve ilçe yüksek seçim kurulunda, adaylıklarda. Dayanak 298 Sayılı Seçim kanunu, 2972 ve 2839 sayılı kanunlar. Başkan seçilmeden öncesiyle ilgilidir. 2839 sayılı kanunun 11. maddesinde belirtilen şartlara haiz olarak. Nedir bu şartlar? Mahkumiyeti kesinleşen adaylar olamazlar. Ancak haklarında soruşturma, kovuşturma olanlar, diğer şartlar tutuyorsa aday olabilirler. Kesin karar mahkumiyeti olanlar aday olamaz, belediye başkanı seçildikten sonra mahkumiyet alması adaylık süreciyle ilgili değildir. Netice itibarıyla, örneğin Balıkesir'de Erdek belediye başkanı mahkumiyet aldı. Biz onu mahkumiyet aldığı zaman görevden aldık. Sonra adaylık için müracaat etti, kazandı. Biz onu mahkumiyet aldığı süre boyunca, seçimden sonra da tekrar görevden aldık. Mahkumiyet süresi bitecek ve görevine devam edecek. YSK'nin işleyişi böyle. Oysa bizim görevden uzaklaştırmamız, yetki İçişleri Bakanlığında. Dayanak, anayasa 127 ve Belediye Kanunu'nun 47. maddesi. 'Başkan, hakkında adli ve idari makamlarca yürütülen soruşturma ve kovuşturma olması, belediye başkanlığı sırasında mahkumiyeti kesinleşen ve açığa alınmak belediye başkanlığından düşürür. Soruşturma, kovuşturmada kesin karar verilinceye kadar, geçici tedbir verilen karar belediye başkanlığı vasfını etkilemez sadece görev yapamaz. Suçun sürekliliğini, engellemesi ve yürütülen soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi için tedbir amaçlıdır.' Biz orada terör örgütüne tekrar aynı imkanları sağlamasın diye, söylediğim nedenlerle tedbir amaçlı olarak açığa almış oluyoruz. İkisinin kanunu ve yetkileri de farklıdır."

Soylu, "Amerika'nın aşırı sol terör örgütüyle yaptığı görüşmenin hedefine, amaçlarına ve içeriğine dair bilgi paylaşmanız söz konusu mu?" sorusu üzerine "Daha önce PYD ve PKK terör örgütü yetkilileriyle niçin bir araya gelmişlerse defalarca zannediyorum yine aynı sebeplerle bir araya gelmişlerdir. Bu oyun kurma iştahıdır. MLKP'nin şöyle bir özelliği vardır; MLKP özellikle Türkiye'de kırsal bölgede, PKK'nın kendisine tahsis ettiği bölgede terör faaliyetlerini yürütüp sürdürmeyi görev olarak edinir. PKK bir görev bölgesi tahsis eder. Şu anda da kırsalda hiçbir terörist kalmadı. Tunceli'de yapılan operasyonlarda 3'ü etkisiz hale getirildi, öldürüldü. İkisi de İstanbul'da yakalandı." diye konuştu.

(Bitti)