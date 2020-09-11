Bakan Soylu yapımı devam eden Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni inceledi - Son Dakika

Bakan Soylu yapımı devam eden Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni inceledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yapımı devam eden Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ne ilişkin, "İnşallah 3-4 ay içerisinde arzu ettiğimiz noktaya gelir. Ondan sonra da Allah nasip ederse sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımlarıyla burası açılmış olur.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yapımı devam eden Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ne ilişkin, "İnşallah 3-4 ay içerisinde arzu ettiğimiz noktaya gelir. Ondan sonra da Allah nasip ederse sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımlarıyla burası açılmış olur." dedi.

Soylu, Aydın Valiliğinde katıldığı Ege Bölgesi Güvenlik Toplantısı'nın ardından Koçarlı ilçesinde yapımı devam eden Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni ziyaret etti.

Müze ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yapan Soylu, güvenlik toplantısında asayişten göçe, uyuşturucudan güvenlik ve teröre kadar tüm meseleleri il il değerlendirme fırsatını bulduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleştirilen ve adımı atılan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin son durumunu tespit etmek için bu ziyareti gerçekleştirdiğini aktaran Soylu, müzenin yapımında epey bir mesafe alındığını, müzenin Menderes'in dedesinin evinin mimarisine göre yapıldığını kaydetti.

Çok titiz bir çalışma sürdürüldüğünü vurgulayan Soylu, "Müzede, Adnan Menderes'in Türkiye'de neyi ifade ettiğini ortaya koymaya çalışan bütün derlemeleri arkadaşlar gerçekleştiriyor. O dönemde yaşayan tanıklıklar var, onlar ifade ediliyor. Doğumu, kişiliği, hayatı, siyaset ve iktidar yılları, oradan da 1960 darbesi. Bu üç dönem üzerine oturtuluyor." diye konuştu.

Müzenin 60 darbesini anlatacağını ifade eden Soylu, "Bu müze 1960 darbesini anlatacak, bir tarihi gerçekliği ortadan kaldırdı ve düzmece, kurmaca ve zihinlerde o dönemi tamamen karalama üzerine ve unutturma üzerine bir anlayışı dikta ettirdi. Bizim görevimiz, herhangi bir dönemde yaşayan insanlar olarak, bizim dönemimiz tarihe hakkını verebilmektir." dedi.

-"Türkiye için önemli"

Müzenin Türkiye için önemli olduğunu aktaran Soylu, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Kutadgu Bilig'den, Balkanlar'da ecdadımızın yaptırdığı eserlere ve köprülere kadar, Malazgirt'e kadar ve son yıllarda gördüğümüz tarihimizle bütünleştiğimiz, ecdadımızla bütünleştiğimiz aslında doğrularla bütünleştirdiğimiz tüm adımlara kadar yepyeni bir çığır açtı. Burası da o çığırın bir adımıdır. 15 Temmuz, 27 Mayıs, 12 Eylül bizim için ne ifade ediyor? Bunları tarihe yanlış nakletmek isteyenlere karşı doğrusunu ifade etmek hem insan olarak hem vatandaş kimliği olarak hem de bu ülkenin yöneticileri olarak bizim temel sorumluluğumuzdur."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını arz ettiğini vurgulayan Bakan Soylu, "Gelecek nesillerimizin doğru örnekler, doğru şahsiyetler, memleketine ve milletine adamış şahsiyetler vizyoner şahsiyetler, adanmış insanlar örneklerini önlerinde görüp yol haritalarını ona göre çizmeleri gerekir." dedi.

-"3-4 ayda arzu ettiğimiz noktaya gelir"

Adnan Menderes Müzesi'nin yapılması dolayısıyla huzurlu olduğunu anlatan Soylu, şöyle konuştu:

"Ama esas huzur tarihe yanlış naklettirilmek ve nakşettirilmek istenenlere karşı itirazımızın Allah katında kabul görmesidir. İnşallah 3-4 ay içerisinde arzu ettiğimiz noktaya gelir. Ondan sonra da Allah nasip ederse sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımlarıyla burası açılmış olur. Hevesimiz, heyecanımız budur. Yarın da 12 Eylül. Allah milletimize hem acısı ağır hem bedeli ağır hem de hiç hak etmediği böyle ızdıraplar hadiseler yaşatmasın."

Bakan Soylu yapımı devam eden Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni inceledi

Adnan Menderes, Koçarlı, Bakan, Aydın, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 18:33 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika Bakan Soylu yapımı devam eden Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni inceledi - Son Dakika


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