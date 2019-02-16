Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu: "Yapmak İstediğimiz Nitelikli Bir Gençlik Ortaya Koyabilmek"

Bakan Soylu: "Yapmak İstediğimiz Nitelikli Bir Gençlik Ortaya Koyabilmek"

5 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pişkin Fırın Kürşad Caddesi'nde Genç Kıraathane Buluşması programına katıldı.

Bakan Soylu:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pişkin Fırın Kürşad Caddesi'nde Genç Kıraathane Buluşması programına katıldı.
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 09:07 Kaynak: AA

Genç, Süleyman Soylu, Güncel
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