Bakan Soylu: "Yapmak İstediğimiz Nitelikli Bir Gençlik Ortaya Koyabilmek"
5 dakika önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pişkin Fırın Kürşad Caddesi'nde Genç Kıraathane Buluşması programına katıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pişkin Fırın Kürşad Caddesi'nde Genç Kıraathane Buluşması programına katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 09:07 Kaynak: AA
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