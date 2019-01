Bakan Soylu: "Yaya Öncelikli Trafik İçin Devlet Eylem Yapacak"

"Önümüzdeki günlerde Türkiye'nin en önemli devlet eylemlerinden birisini gerçekleştireceğiz. Devlet eylem yapar mı? Evet, devlet önümüzdeki günlerde eylem yapacak. Önümüzdeki zaman içinde bu yaya öncelikli trafik için devlet eylem yapacak. Bunu Türkiye'nin 81 vilayetinde, bütün ilçelerinde, bütün okullarının önünde, meydanlarda, kavşaklarda hep birlikte olarak gerçekleştireceğiz" ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Önümüzdeki günlerde Türkiye'nin en önemli devlet eylemlerinden birisini gerçekleştireceğiz. Devlet eylem yapar mı? Evet, devlet önümüzdeki günlerde eylem yapacak. Önümüzdeki zaman içinde bu yaya öncelikli trafik için devlet eylem yapacak. Bunu Türkiye'nin 81 vilayetinde, bütün ilçelerinde, bütün okullarının önünde, meydanlarda, kavşaklarda hep birlikte olarak gerçekleştireceğiz" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Ankara'daki bir otelde gerçekleştirilen "Trafik Birim Amirleri Bilgi Paylaşımı ve Değerlendirme Toplantısı"na katıldı. Programda konuşan Soylu, insanların trafik kazası riskiyle neredeyse burun buruna yaşadığına dikkat çekerek, işte bunun için trafik meselesini sürekli konuşmaktan, sürekli kampanya yapmaktan, bu meseleyi çözmek için çare üretmekten bıkmadıklarını, yorulmadıklarını kaydetti. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2016 raporuna göre dünyada yılda 1 milyon 350 bin kişinin trafik kazaları sebebiyle hayatını kaybettiğini ifade eden Soylu, dünyadaki genel ölüm sebepleri arasında trafik kazalarının dokuzuncu sırada olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığınca yayınlanan birinci ve ikinci 100 günlük eylem planları doğrultusunda da trafik güvenliği konusunda çekinmeden, korkmadan, tereddüt etmeden ve hedef odaklı bir yaklaşıma sahip olduklarını dile getiren Soylu, stratejilerinin denetimi ve eğitimi arttırmak ile saha pratiğine odaklanmak olarak üç ana sac ayağı olduğuna değindi. 2018 yılında 2017 yılına göre trafik denetimlerini yüzde 14,2 oranında arttırdıklarını bildiren Soylu, "Özellikle toplu can kayıplarının yaşandığı otobüslere yönelik denetimlerimizi bir önceki yıla göre 2017'de yüzde 63, 2018'de ise yüzde 11 arttırdık. Hatta zaman zaman Osmanlı'daki gibi tebdil-i kıyafet yaptık, otobüslere yolcu gibi binip denetimler gerçekleştirdik. Bu şekilde 26 bin 500 aracı denetledik. Okul servis araçları denetimlerimizi de 2017 yılına göre 2018 yılında yüzde 60.5 arttırdık" diye konuştu.

Denetim anlayışlarının ceza yazmaya değil farkındalığı ve algılanan yakalama duygusunu arttırmaya yönelik olduğunu kaydeden Soylu, "Eskiden plakaya kesilen ceza oranı yüzde 75, yüz yüze cezalar yüzde 25 civarındaydı. Şu anda oran yüzde 50-50 durumunda. Hedefimiz yüzde 40 plakaya, yüzde 60 yüz yüze oranına ulaşmaktır. Bizim anlayışımız, özellikle son dönemde bazı kesimlerin haksız ithamlarında olduğu gibi kimse yanlış anlamasın ama koçan doldurmak değildir" şeklinde konuştu.



"Maket trafik polislerine de başlayacağız"

Soylu, trafik denetlemeleri noktasında belki de en sempatik uygulamalarının "Maket Trafik Araçları Projesi" olduğunu dile getirerek, "Vatandaşlarımız arasında, özellikle sosyal medyada bunlarla ilgili güzel espriler de döndü. Güzel de bir kabul gördüğünü ifade etmek isterim. Şimdi de inşallah maket trafiklerin yanı sıra maket trafik polislerine de başlayacağız. Geçen gün Anadolu'yu dolaşırken bir yerde gördüm, kendim de polis zannettim. İnanın o kadar güzel yapmışlar, o kadar güzel yerlere yerleştirmişler ki, hem uyarıcı hem denetleyici hem de kazaların azalmasında çok faydalı olan bir sonuç oluşturmuşlar" ifadelerini kullandı.

Trafik eğitimi konusunda da ciddi adımlar attıklarını aktaran Soylu, trafik polislerine hizmet içi eğitimlerden, en çok kaza yapan sürücülerin eğitime tabi tutulmasına kadar çok geniş bir yelpazede eğitim adımları attıklarını dile getirdi. Soylu, Milli Eğitim Bakanlığı ile koordinasyon sağlayarak okullarda toplam 417 bin 671 öğretmenle 172 bin 729 okul servis şoförü ve rehber personele eğitim verdiklerini bildirdi.

2016 rakamlarına göre dünya genelinde 1 milyon 350 bin kişinin trafik kazalarında öldüğüne vurgu yapan Soylu, bunların 310 bin kişisinin yaya olduğunu söyledi. Trafik kazalarında ölen her 100 kişiden 23'ünün yolda kendi halinde yürüyen insanlar olduğunu belirten Soylu, "İşte bu noktalardan hareketle Karayolları Trafik Kanunu'nun 74. maddesinde yapılan bir düzenleme ile araç sürücüleri, görevli veya trafik işareti bulunmayan yerlerde, kavşak giriş çıkışlarında, yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak ve buradan geçmek üzere olan yaya varsa onlara ilk geçiş hakkını vermek zorundadır. Bizim devrim diye altını sürekli çizdiğimiz budur" diye konuştu.



"Devlet önümüzdeki günlerde eylem yapacak"

Soylu, şunları kaydetti:

"İlk anda bu çok basit görünebilir ama bu düzenlemenin çok önemli hukuki sonuçları olacaktır. Her şeyden önce bu kurala aykırı davranış içinde bulunan sürücülere 488 TL para cezası uygulanacaktır. Kanun 28 Ekim'de yürürlüğe girdi, yani halihazırda geçerli. Bunun kamuoyuna etkin şekilde duyurulması, bu noktada bir bilinç oluşturulması için arkadaşlarımız çok önemli bir kampanya hazırlığı içindeler. Önümüzdeki günlerde Türkiye'nin en önemli devlet eylemlerinden birisini gerçekleştireceğiz. Devlet eylem yapar mı? Evet, devlet önümüzdeki günlerde eylem yapacak. Önümüzdeki zaman içinde bu yaya öncelikli trafik için devlet eylem yapacak. Bunu Türkiye'nin 81 vilayetinde, bütün ilçelerinde, bütün okullarının önünde, meydanlarda, kavşaklarda hep birlikte olarak gerçekleştireceğiz. Bu eylem insanlık adına, gelecek adına bir eylem olacak."

Bakan Soylu, konuşmasının ardından trafik polislerinin yeni kıyafetlerini tanıttı.

