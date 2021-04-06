Bakan Soylu: "Yeni konsept Ordu'ya çok yakıştı" - Son Dakika

Ordu'daki nüfus müdürlüklerinde yapılan çalışmaları sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yeni konsept Ordu'ya çok yakıştı" dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan 'Konsept Nüfus Müdürlüğü' projesi kapsamında Ordu'da 10 nüfus müdürlüğü yeni görünüme kavuştu. Vatandaşlara daha kaliteli ve hızlı hizmet sunabilmek amacıyla, İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Konsept Nüfus Müdürlüğü" projesi, Ordu'da da uygulanmaya başlanmıştı. İçişleri Bakanlığı'nın ufuk projelerinden birisi olan "Konsept Nüfus Müdürlüğü" projesi kapsamında, Ordu Valisi Tuncay Sonel'in girişimleriyle 19 ilçede bulunan nüfus müdürlükleri yenilenerek, yeni görünüme kavuşuyor. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık işleri Genel Müdürlüğü'nün destekleri ile yerel imkanlardan da yararlanılarak Ordu Valiliği'nin koordinesinde ilk etapta Fatsa, Ünye, Perşembe ve Gülyalı ilçelerindeki nüfus müdürlükleri, yeni görünümüne kavuşmuştu. Sürdürülen çalışmalar kapsamında toplamda il genelinde 10 nüfus müdürlüğünün, konsept görünüme kavuştuğu öğrenildi.

"Yeni konsept Ordu'ya çok yakıştı"

Ordu'daki nüfus müdürlüklerinde yapılan çalışmaları sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ordu'ya, yeni konsept nüfus müdürlüklerimiz yakıştı mı çok yakıştı. 10 ilçe Nüfus Müdürlüğümüzün yenilemesi tamamlandı, 9 ilçemizde yenileme çalışmaları devam ediyor. NVİ hayatımızın her anında" açıklamasında bulundu. - ORDU