Bakan Soylu, Yeni Yıla 2 Bin 970 Rakımlı Üs Bölgesinde Mehmetçik ile Girdi
1 saat önce
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu yeni yılı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 2 bin 970 rakımlı Evliya Tepe Üs Bölgesi'nde askerlerle birlikte karşıladı.
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu
yeni yılı, Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesindeki 2 bin 970 rakımlı Evliya Tepe Üs Bölgesi'nde askerlerle birlikte karşıladı.
Dün akşam saatlerinde Yüksekova'ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
ve beraberindekiler, yoğun kar yağışı nedeniyle yaklaşık 3 saat süren zorlu yolculuğun ardından Büyükçiftlik
beldesinde bulunan 2 bin 970 rakımlı Evliya Tepe Üs Bölgesi'ne geçti. Bakan Süleyman Soylu yeni yılı buradaki askerlerle birlikte karşıladı. Geceyi de üs bölgesinde geçiren Bakan Soylu, sabah saatlerinde ise nöbet kulübelerinde bulunan jandarma özel harekat ve polis özel harekat personelini ziyaret etti.
Bakan Süleyman Soylu ve beraberindekiler, askerlerle birlikte kahvaltı yaptıktan sonra helikopterle Selahaddin Eyyubi
Havalimanı'na geçti, buradan da uçakla Ankara
'ya hareket etti.
- Hakkari
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:14 Kaynak: DHA
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