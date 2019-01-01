Bakan Soylu yeni yıla askerlerle birlikte girdi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Yükekova'da
HAKKARİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, yeni yıla Evliya Üst Bölgesindeki askerlerle birlikte girdi.
Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesine gelen Bakan Soylu, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Tümen Komutanı Metin Toker
, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, kurum amirleri ve partililer ile birlikte ilk olarak Dalya Üs Bölgesinde ateşli silah yaralanması sonucu Yüksekova Devlet Hastanesinde tedavi gören askerleri ziyaret etti. Daha sonra Jandarma
Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin
, Hakkari İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür
ile birlikte ilçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Evliya Üst Bölgesine geçen Bakan Soylu, yeni yılı askerlerle geçirdi. Burada cep telefonu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ı arayan Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın askerlere yeni yıl mesajını dinletti.