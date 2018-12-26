Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu, Yeşilay'ın "Uyuşturucu ile Mücadele Değerlendirme" Toplantısına Katıldı

Bakan Soylu, Yeşilay'ın "Uyuşturucu ile Mücadele Değerlendirme" Toplantısına Katıldı

8 dakika önce

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Yeşilay'daki "Uyuşturucu ile Mücadele 2018 Değerlendirme ve 2019 İstişare Toplantısı"na katıldı.

Bakan Soylu, Yeşilay'ın
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Yeşilay'daki "Uyuşturucu ile Mücadele 2018 Değerlendirme ve 2019 İstişare Toplantısı"na katıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Yeşilay Başkanı Mücahit Öztürk ve Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Esra Albayrak'ın da katıldığı toplantı basına kapalı gerçekleştirildi. Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkez binasında yaklaşık 3 süren toplantının ardından Bakan Soylu ve beraberindekiler, "bağımlılık" temasıyla hazırlanan karikatürlerin yer aldığı sergileyi gezdi. Bakan Soylu, Yeşilay'ın bağımlılık konusuna dikkat çekmek için geleneksel şekilde uluslararası boyutta düzenlediği yarışma hakkında bilgiler aldı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:57 Kaynak: DHA

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