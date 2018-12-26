Bakan Soylu, Yeşilay Uyuşturucu ile Mücadele Değerlendirme Toplantısı'na Katıldı
42 dakika önce
Bakan Soylu, Yeşilay Uyuşturucu ile Mücadele Değerlendirme Toplantısı'na katıldıİSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yeşilay Uyuşturucu ile Mücadele Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.
Bakan Soylu, Yeşilay
Uyuşturucu ile Mücadele Değerlendirme Toplantısı'na katıldı
İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, "Yeşilay Uyuşturucu ile Mücadele Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.
Yeşilay Uyuşturucu ile Mücadele Değerlendirme Toplantısı Sepetçiler Kasrı'ndaki Camlı Kök Toplantı Salonu'nda gerçekleştirdi. Toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
'nun yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul Valisi
Ali Yerlikaya, Yeşilay Genel Başkanı Mücahit Öztürk, Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Esra Albayrak
ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı. Basın mensuplarının görüntü almasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:33 Kaynak: İHA
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