Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu: "Yılbaşından Bu Yana 5 Ton Eroin Ele Geçirdik"

Bakan Soylu: "Yılbaşından Bu Yana 5 Ton Eroin Ele Geçirdik"

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yılbaşından bu yana 5 ton eroin ele geçirdik.

Bakan Soylu:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yılbaşından bu yana 5 ton eroin ele geçirdik. Bu rakam 2016 yılında ele geçirilen eroin miktarının tamamıdır. Yani 12 ayın tamamını biz sadece 1 buçuk aylık süre içinde ele geçirdik.Şu anda 300 operasyon yapıyoruz Doğu ve Güneydoğu'da. Sadece dün 15 tane barınak ve sığınağı arkadaşlarımız imha etti" dedi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:56 Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, Güncel
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