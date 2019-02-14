Bakan Soylu: "Yılbaşından Bu Yana 5 Ton Eroin Ele Geçirdik"
1 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yılbaşından bu yana 5 ton eroin ele geçirdik.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, "Yılbaşından bu yana 5 ton eroin ele geçirdik. Bu rakam 2016 yılında ele geçirilen eroin miktarının tamamıdır. Yani 12 ayın tamamını biz sadece 1 buçuk aylık süre içinde ele geçirdik.Şu anda 300 operasyon yapıyoruz Doğu ve Güneydoğu'da. Sadece dün 15 tane barınak ve sığınağı arkadaşlarımız imha etti" dedi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:56 Kaynak: İHA
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