Bakan Soylu: Yılbaşından bu yana PKK'nın 26 terör eylemini engelledik - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "2020 yılında devam eden tüm terör operasyonlarımızda yılbaşından bugüne kadar 121 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Yine yılbaşından bu yana kadar, PKK'nın 26 terör eylemini engelledik hatta birisini de bu sabah engelledik" dedi.

Bakan Soylu, '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' nedeniyle Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen programda, şehit aileleriyle bir araya geldi. Programa, Bakan Soylu'nun yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce, Mehmet Ersoy, İsmail Çataklı, Tayyip Sabri Erdil, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile çok sayıda şehit ailesi katıldı. Bakan Soylu, Türk adet ve töresinde şehit ve gazilerin yerinin ayrı olduğunu belirterek, Türkiye'nin dört bir yanında katıldıkları şehit cenazelerinde duydukları 'Vatan sağ olsun' ifadesinin kendilerini çok etkilediğini söyledi.