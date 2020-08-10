Bakan Soylu: "Yılbaşından bugüne, 62'si üst düzey olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist... - Son Dakika

Bakan Soylu: "Yılbaşından bugüne, 62'si üst düzey olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist...

Koruma Eğitim Akademisinin açılış töreninde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yılbaşından bugüne, 62'si üst düzey olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısı 474 oldu" dedi.

Bakan Soylu:

Koruma Eğitim Akademisinin açılış töreninde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yılbaşından bugüne, 62'si üst düzey olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısı 474 oldu" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet yürütecek olan Koruma Eğitim Akademisinin açılış törenine katıldı. Eğitim alçak personele seslenen Soylu, "Korumalısınız ama kırmamalısınız. Vatandaşın gözünden anlayan, aynı zamanda bir psikolog, sosyolog, en iyi halkla ilişkilerci ama aynı zamanda da keskin bir koruma kabiliyeti olan bir anlayışı ortaya koymalısınız" dedi. Soylu ayrıca gündeme ilişkin açıklamalarda da bulundu.

"Gazi olmak büyük bir onur, şehadet ise bizim görevimizin ise en büyük hayali"

Elmadağ Şehit Mustafa Büyükpoyraz POMEM'de düzenlenen programın açılış konuşmasına, geçtiğimiz günlerde Samsun'da bugün ise Hakkari Esendere'de sabaha karşı yaşanan kaza sonucunda şehit düşen Özel Harekat Polislerine rahmet dileyerek başlayan Süleyman Soylu, "Gazi olmak büyük bir onur. Şehadet ise bizim görevimizin ise en büyük hayali. Görevlerimizde hem dikkatli olmalıyız hem de hiçbir şeyden sakınmamalıyız. Bu ikisini bir arada götürmek bu mesleğin belki de en önemli meselelerinden bir tanesidir. Bizim gündelik hayatımızda yüz yüze baktığımız hatta ailemizden çok gördüğümüz insanlar koruma arkadaşlarımızdır. Koruma polisi arkadaşlarımızın eğitimini, mesleki yeteneklerini daha üst seviyeye getirmeyi amaçlayan bu adımdan duyduğum heyecanı belirtmek istiyorum. Açılışını yapacağımız koruma akademimizin hem ülkemize hem de polis teşkilatımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Belki de çok uzun zamandan bu yana olması gereken, Türkiye'de ki koruma meselesinin kendi standartlarında en yüksek seviyede, birde akademi çatısı altında oluşturulması gereken gecikmiş bir adımdır. Çabuk toparlayarak bu meseleyi hep birlikte götürmek durumdayız" ifadelerini kullandı.

"Koruma Akademisinden mezun olmayan koruma görevi yapmayacak"

Bakan Soylu, "Bu koruma akademimizin çatısı altında hem deniz polisimizin, hem de bu koruma akademisinden eğitimi alacak bütün hukuki alt yapısını hazırladığımız ama bugün itibariyle başlayacağımız Hava Polisimizin de temel eğitimleri burada gerçekleştirilecek. Tüm müfredat hazırlanmıştır. Koruma hizmeti alçak vatandaşlara bir duyurum var. Geçmişte, 'Şu polisi beğeniyorum. Şu polis benim yanımda koruma olsun' diye gelen taleplerle çok kez karşılaştık. Bu dönem bitti artık. Bu Koruma Akademisi'nden mezun olmayan, bu Koruma Akademisinin eğitimini almayan bundan sonra koruma görevi yapmayacak. Buranın temel şartlarını belirttiler. Eğitme dahil edilecek arkadaşların boy ortalamaları 1,85 ile 1,95 arası, arkadaşlarımız tarafından seçilmiş bulunmaktadır. Bu da ayrı bir değerlendirmedir" şeklinde konuştu.

"Yılbaşından bugüne etkisiz hale getirilen terörist sayısı 62'si üst düzey olmak üzere 474 oldu"

Hain terör örgütü PKK'nın Türkiye'de yıllarca eylem yapan bir örgüt olduğuna dikkat çeken Bakan Soylu, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, Jandarmamızın, Emniyet Teşkilatımızın ve korucularımızın sayesinde içeride bitme noktasına gelen PKK, bugün varlığını sürdürebilmek için DEAŞ'ın sarstığı iki devletin topraklarında maalesef hem Avrupa hem Amerika ortak hareket edebiliyorlar. Barış Pınarı Harekatı olmasaydı kim bilir başka neler gerçekleştirecek, başka neler yapacaklardı. 3 büyük harekat olan Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı operasyonlarıyla dışarıdaki planlarını bozduğumuzu söyleyebilirim. Bu operasyonlarında desteği ile içeride PKK'ya karşı müthiş bir mücadele içerisindeyiz. Sadece üst düzey teröristlerden 62 tanesi etkisiz hale getirildi. Toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise yılbaşından bugüne kadar 62 ile birlikte 474 oldu" diye konuştu.

"2020'nin başından bugüne kadar 6 bin 896 FETÖ operasyonu yapıldı"

Türkiye'nin küresel terör örgütleri ile mücadele ederek hesapları bozduğunu ifade eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şöyle devam etti:

"Bir başka küresel terör örgütü FETÖ, doğrudan devlete sızdı. Yıllardır yaptığı hazırlığı bir gecede ortaya döktü. 15 Temmuz gecesi doğrudan devlete saldırdı ama güçlü bir liderlikle beraber milletten hak ettiği cevabı aldı. Sadece 2020'nin başından bugüne kadar 6 bin 896 FETÖ operasyonu yapıldı. 10 bin 814 gözaltı 1681 tutuklama gerçekleşti. Bu 3 küresel terör örgütünün, hesaplarının tutmadığı tek ülke Allah'a şükür ki Türkiye'dir. Türkiye mevcut bu gücüyle, 3 küresel terör örgütü ile mücadele vermeseydi, dünyayı çok daha farklı ve çok daha karanlık günler bekliyordu. Onların ve onların sahiplerinin çok daha farklı bir dünya düşünceleri vardı. Türkiye hepsinin hesaplarını bozdu. Hem kendi bekası adına hem de insanlık adına bu hesapları bozdu. Kimse aksini iddia edemez."

" Ege'de hala göçmen botu batırıyorlar. Bu bir hayvanlıktır"

Ege'de göçmen botlarının batırılarak insanların ölüme terk edilmesine tepki gösteren Bakan Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Dünya'nın bizim ülkemize bir teşekkür borcu vardır. Sadece küresel terörde değil göç meselesinde bir teşekkür borcu vardır. Ege'de hala göçmen botu batırıyorlar. Maalesef botlara şişi batırıp botun üzerindeki insanları ölüme terk ediyorlar. Bu bir hayvanlıktır. Bunu çok net söylüyorum. Tam bir hayvanlıktır. Hatta NATO'nun, Frontex'in bölgedeki görevli gemilerin şahit olduğu ve raporlarına geçen olaylar var. Frontex diye uydurma bir teşkilat kurdular. Kurdukları teşkilatın bir tek amacı var. Yaptıkları rezillikleri örtmek. Çamaşır suyunda temizlemek. Avrupa'ya da böyle Frontex diye bir teşkilat yakışır zaten. Arkadaşlarıma da söyledim zaten bu teşkilatla ilişkileri en alt düzeye indirmek bizim sorumluluğumuzdur. Çünkü iyi niyetle davrandık, her türlü bilgi alışverişini ortaya koyduk. Fakat sırtını insanlığa dönen böyle bir teşkilatla bizim çok yüksek bir ilişki sürdürmemizin bir anlamı olmadığını elde ettiğimiz acı tecrübeler sonrasında görüyoruz. Göçmen botunu yakalayıp, motorunu söküp, çekip bizim karasularımızın ortasında ölüme terk ediyorlar. Ege'de bazen göçmen botunu gelip bizim ekiplerimize haber veriyorlar. Batmadan yetişebilirsek ne ala. İşte bizim kardeşlerimizin, evlatlarımızın o acil durumlara koştura koştura yetişmesi tamamen vicdanımızla ilgili bir meseledir. 'Göçü merhametimizle yönetiyoruz' derken bunu kastediyorum."

"Yılbaşından bu yana uyuşturucu suçundan tutuklanan kişi sayısı 12 bin 319, yaptığımız operasyon ise 80 bin 11'dir"

Türkiye'nin uyuşturucu ile mücadelesine değinen Bakan Soylu, "Virüs gündemi dolayısıyla, her güvenlik başlığının dengelerinin değişmesine rağmen yılbaşından bugüne kadar yakaladığımız kök kenevir miktarı 64. 8 milyondur. 6 milyon 150 bin extacy, 1 milyon captagon, 33 ton esrar ve 6.3 ton eroin yakaladık. Yılbaşından bu yana uyuşturucu suçundan tutuklanan kişi sayısı 12 bin 319, yaptığımız operasyon ise 80 bin 11'dir. Biz bu mücadeleyi elbette ki Avrupalılar için yapıyor değiliz. Hem çocuklarımızın hem gençlerimizin geleceği kararmasın diye hem de terör örgütleri uyuşturucu ticaretinden finansman temin edip dünyanın huzurunu kaçırmasın diye yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Genelde daha çok uyarı yapmayı tercih ettik"

Salı günü tüm Türkiye'de çok yüksek yoğunluklu bir denetim gerçekleşeceğini açıklayan Soylu, "Bu denetimlerin önemli amacı; rehberlik, vatandaşımızı uyarmak, salgınla mücadeleyi hep birlikte gerçekleştirmek, milletimiz ile başarıya ulaşmak. Burada maksadımız, işlem yapmaktan ziyade bir gerçeği birbirimizle paylaşmak olduğu için kamuoyuna önceden ilan ederek haberli bir denetim yapıyoruz. 2 aydır bu denetimlerimizi kamuoyu ile paylaşarak gerçekleştiriyoruz. Genelde daha çok uyarı yapmayı tercih ettik. Bunun yanı sıra 7 bin 694 işlem gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlere ilişkin attığımız adımlardan bir tanesi de İl Salgın Denetim Merkezlerinin oluşturulmasıydı. Şu anda 81 vilayetimizin yarısında bu oluşturuldu. Bu haftanın sonuna kadarda diğer yarışı da hem oluşacak hem de onlarda çalışmaya başlayacaktır. Kırıkkale ilimizi bu iş için pilot il seçmiştik. Buradan güzel sonuçlar aldık. Şimdi bunu bütün illere yaymak üzere Kırıkkale ilimizin sonuçlarını görünce diğer illerimiz ile paylaştık. Akabinde diğer iller de bu çalışmalarını ortaya koyma başladılar" diyerek açıklamasını sonlandırdı. - ANKARA

Süleyman Soylu, Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 14:31

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bakan Soylu: 'Yılbaşından bugüne, 62'si üst düzey olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist... - Son Dakika
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