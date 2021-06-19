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Bakan Soylu: Yılbaşından itibaren 100'e yakın olayı engelledik - Son Dakika

Bakan Soylu: Yılbaşından itibaren 100'e yakın olayı engelledik

19.06.2021 13:04
Bakan Soylu: Yılbaşından itibaren 100'e yakın olayı engelledik, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Van ve Mardin'deki 2 operasyon ile bombalı eylemlerin önlendiğini belirterek, "Türkiye'ye operasyon yapmaya çalışanlar, sonra bir tarafa geçip avuçlarını ovuşturmayı bekleyenler, bilsinler ki hayal kırıklığı ile karşı karşıya kalacaklardır.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Van ve Mardin'deki 2 operasyon ile bombalı eylemlerin önlendiğini belirterek, "Türkiye'ye operasyon yapmaya çalışanlar, sonra bir tarafa geçip avuçlarını ovuşturmayı bekleyenler, bilsinler ki hayal kırıklığı ile karşı karşıya kalacaklardır. Yılbaşından bugüne kadar 100'e yakın patlama anında olabilecek olayı engelledik" dedi.

Bakan Soylu, Ankara'da Polis Bakım ve Yardım Sandığı'nın (POLSAN) 52'nci Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Soylu, POLSAN'da FETÖ'nün de oyunları olduğunu belirterek, "Orayı nasıl istismar ettiğini, içini nasıl boşaltmaya çalıştığını, buradan kendine ait nasıl bir sonuç üretmeye çalıştığını da ihmal etmemek lazım. Polis sandığı FETÖ'nün midesinden çekilip alınan ve mensubiyeti bulunan polis arkadaşlarımıza emanet edilen önemli bir kurumdur. Bundan sonra inanıyorum ki atılacak adımlar çok daha güçlü bir şekilde gelecekte buluşturacak" dedi.

'GÜVENLİK MALİYETİ YÜKSEK ÜLKEDEYİZ'Bakan Soylu, kurumların artık kendi sürekliliğine dönük yapıları oluşturduğunu kaydederek, "Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda profesyonellik oranımızı yüzde 100'e ulaştık. Jandarma Genel Komutanlığı'mızın profesyonelleşme oranı yüzde 82'ye çıktı. Gelecekte POLSAN ve benzeri kurumlar sayesinde tıpkı Türkiye'nin savunma sanayinde yerlilik oranını konuştuğumuz gibi güvenlik kurumlarımızın ekonomik olarak kendi kendine yeterlilik oranını konuşmaya, bir iddia ortaya koymaya başlayabileceğiz. Bunu hedeflerimiz arasına katmalıyız çünkü güvenlik maliyeti yüksek bir ülkede yaşıyoruz" diye konuştu.'TÜRKİYE BULANIK SU DEĞİLDİR'Soylu, Van ve Mardin'de düzenlenen operasyonlara değinerek, "Ayın 17'sinde Van'da arkadaşlarımız, aracı durduruyorlar ve içinden C4 patlayıcı düzenekle araçtaki 3 kişiyi ele geçiriyorlar. Gideceği yol güzergah, oluşturacağı maliyet ve hepimize yükleyeceği büyük üzüntü ve moralsizlik elbette ülkemizi etkileyecektir. Dün yani ayın 18'inde Mardin Nusaybin'de, o da 1,6 kiloluk plastik patlayıcı, yine 3 kişinin bulunduğu bir araçta yine arkadaşlarımızın dikkatleri ve tedbirleri sayesinde hem de bir büyük şehrimize yolculuk yapmak üzere ele geçirildi. 'Bulanık suda balık avlamak isteyenler olabilir', bu cümle çok kullanıyor. Türkiye'nin etrafı bulanık olabilir; ama Türkiye bulanık su değildir. Türkiye eski Türkiye değil. Birkaç olayla Türkiye'nin dengesini değiştirebilmeye çalışan, çalışmayı düşünenler Türkiye'ye operasyon yapmaya çalışanlar, sonra bir tarafa geçip avuçlarını ovuşturmayı bekleyenler, bilsinler ki hayal kırıklığı ile karşı karşıya kalacaklardır" dedi.'100'E YAKIN OLAYI ENGELLEDİK'Bakan Soylu, yılbaşından bugüne kadar engellenen olaylara da değinerek, "Yılbaşından bugüne kadar 100'e yakın takribi olarak da şöyle söyleyeyim; hazır patlama anında olabilecek olayı engelledik. Biz ne yaptığımızı biliyoruz; Türkiye'nin üzerine eğer fırsat verilirse hangi oyunların oynanabileceğini, Türkiye'yi istikrardan nasıl uzaklaştırmak isteyebileceklerini de biliyoruz. 7-24 çalışıyoruz ve buna fırsat vermeyiz" açıklamasında bulundu. 'POLİSLİK ADANMIŞLIK MESLEĞİDİR'Polislere güvendiklerini söyleyen Bakan Soylu, "Bu milletin verdiği emaneti, huzur, güven ve istikrar içinde yarınlara taşımak sorumluluğumuzdur. Elin adamlarını sevindirmeyelim. Polislik mesleği bir maaş mesleği değildir. Kim öyle düşünüyorsa bir gün durmasın. Polislik mesleği adanmışlık mesleğidir. Ücreti memleket sevgisidir, ederi bayrak sevgisidir, sorumluluk şehitlerinedir. Onun için kimsenin elini ovuşturmaya fırsat veremeyiz. Buradan milletimizin de huzur ve güven içinde olmasını, birtakım akıl karıştırıcılara ve provokatörlere fırsat vermeyeceğimizi bilmesini bize itimat etmesini, evlatlarına güvenmesini bir kez daha ifade etmek istiyor, istirham ediyorum" dedi.

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Bakan Soylu: Yılbaşından itibaren 100'e yakın olayı engelledik
Bakan Soylu: Yılbaşından itibaren 100'e yakın olayı engelledik
Bakan Soylu: Yılbaşından itibaren 100'e yakın olayı engelledik

Süleyman Soylu, Türkiye, Mardin, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Soylu: Yılbaşından itibaren 100'e yakın olayı engelledik - Son Dakika


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