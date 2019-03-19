Bakan Soylu: "Yıllarca Bir Vesayet Sistemiyle Yönettiler.

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Dünyaca Ünlü Şarkıcı Della Miles, Müslüman Oldu

Hollanda'daki Saldırıyla İlgili Türkiye'den İlk Açıklama: Faili Kim Olursa Olsun Şiddetle Kınıyoruz